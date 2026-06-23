Bomberos de La Florida realizaron un mega simulacro de rescate con el uso de drones

La capacidad de respuesta ante emergencias complejas fue puesta a prueba este fin de semana en Quilmes, donde el Cuartel de Bomberos de La Florida realizó un importante ejercicio de entrenamiento de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. La actividad se desarrolló en el predio de La Massuh, la ex Papelera, con el acompañamiento y la articulación de la Secretaría de Seguridad del Municipio.

Del operativo participaron más de 35 operadores, jefes de unidad y personal de apoyo, además de tres dotaciones de bomberos, una unidad liviana de rescate y un amplio despliegue logístico. El simulacro permitió recrear un escenario de colapso estructural para evaluar la coordinación de los equipos y la efectividad de los procedimientos de emergencia.

Durante la jornada se puso en práctica el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), una herramienta clave para organizar la respuesta ante contingencias. Los equipos especializados BREC (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas) realizaron tareas de evaluación estructural, técnicas de apuntalamiento y maniobras de corte y desplazamiento de losas, siguiendo estrictos protocolos de seguridad.

Uno de los aspectos más destacados del ejercicio fue la incorporación formal de drones a los protocolos de actuación. El Escuadrón de Drones de la Secretaría de Seguridad (SQUA-DRONE) trabajó de manera coordinada con los equipos aéreos de los cuatro cuarteles de bomberos del distrito, aportando imágenes en tiempo real y relevamientos aerofotogramétricos que facilitaron la identificación de zonas críticas y optimizaron las tareas de búsqueda.

Según se informó, el objetivo principal fue evaluar la interoperabilidad entre los recursos terrestres y aéreos, además de validar los procedimientos operativos estandarizados que se aplican en situaciones reales. La información obtenida por los drones permitió ajustar estrategias de rescate y mejorar la toma de decisiones desde el puesto de comando avanzado.