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Martes, 23 de junio de 2026

Tensión en Quilmes: rescataron a una mujer que amenazaba con arrojarse del puente 14 de Agosto

Los equipos lograron reducir y asistir a la mujer, quien posteriormente fue trasladada por el SAME al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes.

Redacción FMQ
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Momentos de tensión se vivieron este lunes en el puente 14 de Agosto, en Quilmes, cuando una mujer amenazó con arrojarse al vacío, lo que motivó un importante operativo de emergencia para resguardar su integridad física.

El episodio movilizó a efectivos policiales, personal de Bomberos y equipos del SAME, que trabajaron de manera coordinada sobre la estructura para contener a la mujer y evitar que concretara su amenaza. Como consecuencia del operativo, una unidad de emergencia permaneció en la subida al puente en dirección este, generando importantes demoras y complicaciones en el tránsito de la zona.

Si bien inicialmente no se dispuso un corte total de circulación, la presencia de los móviles y el despliegue de los rescatistas provocaron un importante caos vehicular que dificultó la operatividad de los servicios de emergencia.

Tras varios minutos de intervención, los equipos lograron reducir y asistir a la mujer, quien posteriormente fue trasladada por el SAME al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes. Según trascendió, se trata de una mujer embarazada que aparentemente se encontraba bajo los efectos de sustancias al momento del hecho.

Fuentes intervinientes indicaron que la mujer fue acompañada durante el traslado por su pareja. Ahora será evaluada por profesionales médicos para determinar su estado de salud y recibir la asistencia correspondiente.

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