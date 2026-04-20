El terror de una joven acechada por un vecino que se exhibe y busca meterse en su casa

Una joven vecina de San Francisco Solano de Almirante Brown a pocas cuadras de Quilmes rompió el silencio para denunciar un calvario que, según afirma, padece desde hace años: el acoso sistemático de un vecino.

La situación alcanzó un punto crítico el pasado fin de semana, cuando el agresor intentó ingresar por la fuerza a su vivienda, un episodio que quedó registrado en las cámaras de seguridad pero que, según la víctima, no contó con intervención policial oportuna.

Una madrugada de terror

El hecho más reciente ocurrió durante la madrugada del sábado. Según el relato de la denunciante, el hombre fue captado por las cámaras de vigilancia merodeando la propiedad e intentando forzar el acceso. Además, las pruebas fílmicas mostrarían al sujeto realizando actos de connotación sexual en la vía pública, frente al domicilio de la joven.

A pesar de la gravedad de la secuencia, la víctima denunció una total desprotección: "Llamé al 911 solicitando asistencia, pero no obtuve respuesta", aseguró. El reclamo es doblemente alarmante dado que la joven ya cuenta con un botón antipánico otorgado por la Justicia tras una denuncia previa el 6 de abril, pero advierte que el sistema de respuesta actual "no está funcionando".

Acoso sistemático y temor

Lo que hoy se visibiliza como una emergencia es, en realidad, una conducta sostenida en el tiempo. La joven explicó que no había realizado presentaciones judiciales anteriormente por miedo a represalias, pero la escalada de violencia del vecino la obligó a buscar ayuda legal.

"El acoso no es un hecho aislado. La reiteración de los hechos y su creciente gravedad me llevaron a denunciar", sostuvo la víctima, quien hoy teme por su integridad física dentro de su propio hogar.

Fallas en el sistema de prevención

El caso, ocurrido en la zona limítrofe entre Almirante Brown y Quilmes, ha despertado la indignación de los vecinos, quienes ven con preocupación la ineficacia de las herramientas de protección estatal. La entrega de un botón antipánico supone una medida de resguardo inmediata que, en este caso, habría fallado en el momento de mayor vulnerabilidad de la víctima.

Actualmente, la joven dispone de registros audiovisuales, ya que tiene cámaras de seguridad que muestran al hombre intentando entrar y exhibiéndose; documentación legal, mediante denuncias radicadas a principios de este mes y medidas de protección debido a un dispositivo electrónico que, según su testimonio, resultó inútil ante la emergencia.

Mientras la justicia y las fuerzas de seguridad revisan los protocolos de actuación, la denunciante exige medidas urgentes y efectivas antes de que el acoso pase a mayores. El foco queda puesto, una vez más, en la efectividad de la asistencia a las víctimas de violencia de género en el Conurbano.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que lo sea, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas a la línea 144.