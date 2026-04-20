Un nene de 12 años encontró a su madre enterrada en Almirante Brown

Una terrible escena sacudió a Almirante Brown, donde un nene de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en el fondo de la casa de su pareja. El macabro hallazgo ocurrió este sábado, y tras el episodio, su tía alertó a la policía. Según declaró la mujer, su sobrino había sacado por sí mismo la tierra del patio, donde encontró un brazo con un tatuaje que coincidía al de su mamá, de 35 años.

Luego del llamado al 911, se convocó a personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y Casos Especiales, quienes realizaron las tareas correspondientes. Tras el protocolo, se constató que estaba enterrado el cuerpo de una mujer, con un trapo en la boca y en avanzado estado de descomposición.



Actualmente, el caso quedó a cargo de la Justicia de Lomas de Zamora, quienes investigan el brutal episodio y apuntan a la pareja de la mujer como principal sospechoso de su muerte.