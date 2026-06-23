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Martes, 23 de junio de 2026

Crueldad en Quilmes Oeste: dejó a un cachorro en la calle y escapó

El animal fue dejado solo en una esquina de Quilmes Oeste. Tiene unos seis meses y ahora necesita con urgencia una familia que le dé una nueva oportunidad.

Redacción FMQ
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Un conmovedor caso de abandono animal generó indignación en Quilmes Oeste luego de que una cámara de seguridad registrara el momento exacto en que un hombre dejó a un cachorro solo en la vía pública y se retiró del lugar.

El episodio ocurrió horas atrás en la esquina de República del Líbano y Blas Parera. En las imágenes se observa cómo un conductor detiene la marcha de su vehículo, hace descender al perrito y, sin más, vuelve a subir al automóvil para alejarse de la zona.

El cachorro, un macho de aproximadamente seis meses de edad, quedó visiblemente desorientado y asustado. Durante varios minutos permaneció en la esquina observando cómo el vehículo se alejaba, sin comprender que había sido abandonado.

Vecinos y rescatistas que tomaron conocimiento de la situación comenzaron a colaborar para asistir al animal, que actualmente necesita con urgencia una familia que pueda brindarle alojamiento temporal o una adopción definitiva.

Las personas interesadas en ofrecer tránsito o adoptar al cachorro pueden comunicarse al teléfono 11-2450-8822.

El abandono de animales constituye una forma de maltrato que expone a las mascotas a múltiples riesgos, entre ellos accidentes, enfermedades, hambre y situaciones de extrema vulnerabilidad. Mientras espera una segunda oportunidad, el pequeño perrito continúa buscando un hogar donde pueda recibir el cariño y los cuidados que merece.

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