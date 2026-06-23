Crueldad en Quilmes Oeste: dejó a un cachorro en la calle y escapó
El animal fue dejado solo en una esquina de Quilmes Oeste. Tiene unos seis meses y ahora necesita con urgencia una familia que le dé una nueva oportunidad.
Un conmovedor caso de abandono animal generó indignación en Quilmes Oeste luego de que una cámara de seguridad registrara el momento exacto en que un hombre dejó a un cachorro solo en la vía pública y se retiró del lugar.
El episodio ocurrió horas atrás en la esquina de República del Líbano y Blas Parera. En las imágenes se observa cómo un conductor detiene la marcha de su vehículo, hace descender al perrito y, sin más, vuelve a subir al automóvil para alejarse de la zona.
El cachorro, un macho de aproximadamente seis meses de edad, quedó visiblemente desorientado y asustado. Durante varios minutos permaneció en la esquina observando cómo el vehículo se alejaba, sin comprender que había sido abandonado.
Vecinos y rescatistas que tomaron conocimiento de la situación comenzaron a colaborar para asistir al animal, que actualmente necesita con urgencia una familia que pueda brindarle alojamiento temporal o una adopción definitiva.
Las personas interesadas en ofrecer tránsito o adoptar al cachorro pueden comunicarse al teléfono 11-2450-8822.
El abandono de animales constituye una forma de maltrato que expone a las mascotas a múltiples riesgos, entre ellos accidentes, enfermedades, hambre y situaciones de extrema vulnerabilidad. Mientras espera una segunda oportunidad, el pequeño perrito continúa buscando un hogar donde pueda recibir el cariño y los cuidados que merece.