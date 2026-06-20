Voraz Incendio en un hotel de República Dominicana: hay argentinos afectados

Un fuerte incendio destruyó parte del hotel Viva Dominicus Beach, un reconocido complejo turístico ubicado en Bayahíbe, en la costa sudeste de República Dominicana. La Embajada argentina en ese país confirmó que un grupo de turistas mendocinos, entre ellos una pareja con un bebé, se hospedaba en el lugar.

Todos los ciudadanos argentinos fueron evacuados con éxito y se encuentran en buen estado de salud. El siniestro, que obligó a evacuar a 1.700 personas, dejó como saldo trágico una turista italiana fallecida, identificada como Franchesa Balvelino, de 46 años, y ocho heridos.

El fuego comenzó el viernes por la tarde, presuntamente mientras se realizaban trabajos de mantenimiento en la recepción. Las llamas se propagaron con velocidad debido a que las áreas comunes del resort están construidas con palapas de madera y techos de paja.

La Embajada asiste a los argentinos que perdieron sus pasaportes

La representación diplomática argentina, tras constatar que no había víctimas nacionales, activó un protocolo de emergencia para asistir a los damnificados. Varios de los turistas mendocinos perdieron su documentación personal y equipaje durante la rápida evacuación del predio.

Desde la oficina consular informaron que ya se coordinan turnos prioritarios para emitir nuevos pasaportes provisorios. De esta manera, los afectados podrán continuar sus vacaciones o regresar a la Argentina sin inconvenientes legales.

Para los damnificados que necesiten tramitar con urgencia su documentación, la embajada habilitó el teléfono de guardia guardado para emergencias: +18093993817.

Evacuación y el impacto en los turistas de Mendoza

La cadena hotelera coordinó el traslado de los pasajeros hacia otros establecimientos cercanos. Algunos fueron derivados al hotel Viva Wyndham Dominicus Palace -que no sufrió daños-, mientras que otros fueron reubicados en las zonas de Miches y Bayahíbe.

El operativo de emergencia contó con el apoyo del Ministerio de Turismo dominicano y bomberos de la región. También colaboraron recursos logísticos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y de la firma Central Romana Corporation.

La presencia de viajeros de Mendoza en este destino caribeño creció de forma sostenida en el último tiempo. Esto se debe a la reciente inauguración de un vuelo directo que conecta el aeropuerto mendocino con Punta Cana, facilitando el flujo turístico.