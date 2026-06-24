Menú
Radio en vivo
Miércoles, 24 de junio de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 24 de junio

El SMN indicó que habrá una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 12.

Redacción FMQ
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El SMN pronosticó que este miércoles en la Ciudad el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 12.

Para el jueves se esperan temperaturas de entre 6 y 14 grados, con cielo algo nublado y viendo del sudeste. No se esperan lluvias.

El viernes la mínima será de 5 grados, la máxima de 15 grados y el cielo estará parcialmente nublado. No se esperan lluvias.

Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

4
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

5
Shakira vuelve a hacer historia: "Dai Dai" rompió una impactante barrera de reproducciones a nivel mundial
Noticias

Shakira vuelve a hacer historia: "Dai Dai" rompió una impactante barrera de reproducciones a nivel mundial

Últimas noticias de Pronóstico