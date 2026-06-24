Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 24 de junio

El SMN pronosticó que este miércoles en la Ciudad el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 12.

Para el jueves se esperan temperaturas de entre 6 y 14 grados, con cielo algo nublado y viendo del sudeste. No se esperan lluvias.

El viernes la mínima será de 5 grados, la máxima de 15 grados y el cielo estará parcialmente nublado. No se esperan lluvias.