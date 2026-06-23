Quilmes Oeste: la impactante estructura que obliga a cortar una esquina clave

Durante los últimos días, quienes circulan por avenida La Plata y Laprida se encontraron con cortes, desvíos y complicaciones para transitar por una de las esquinas más transitadas de Quilmes Oeste. La pregunta se repite entre vecinos y automovilistas: ¿qué está pasando?

La respuesta está detrás de un impresionante operativo que tiene como protagonista a un transformador eléctrico de dimensiones gigantescas. La estructura se encuentra en una empresa especializada ubicada en esa esquina, donde durante meses fue sometida a trabajos de reparación y reconstrucción.

Por estas horas se desarrollan las tareas finales de ensamblado para preparar su traslado de regreso a Mendoza, provincia de donde proviene el equipo. Debido a su tamaño y peso, el movimiento del transformador requiere una logística especial y estrictas medidas de seguridad, lo que obliga a restringir la circulación en la zona.

No es la primera vez que el gigantesco equipo altera la rutina de los quilmeños. A fines de 2024, cuando llegó a la ciudad para ser reparado, fue necesario montar un operativo de similares características. En aquella oportunidad debieron levantarse cables de servicios, modificar temporalmente la circulación vehicular y coordinar maniobras especiales para permitir su ingreso a la planta.

Ahora, una vez concluidos los trabajos, la historia se repite. El transformador vuelve a convertirse en el centro de un despliegue que llama la atención de quienes pasan por el lugar y que explica los cortes de tránsito que se mantienen desde hace varios días.

Desde el Municipio informaron que la empresa gestionó todos los permisos y autorizaciones necesarios para llevar adelante tanto las tareas de ensamblado como el posterior traslado del equipo.

Cuando finalice el operativo y el transformador abandone la planta, el tránsito en Avenida La Plata y Laprida volverá a la normalidad.