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Martes, 23 de junio de 2026

Se incendió una casona histórica en Quilmes Oeste y quedó destruida casi por completo

Dos dotaciones de bomberos trabajaron intensamente para evitar que las llamas se extendieran a viviendas linderas.

Redacción FMQ
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Un incendio destruyó por completo una histórica casona ubicada en Campos del Plata, sobre avenida La Plata casi esquina 12 de Octubre, en Quilmes Oeste. El siniestro generó importantes daños materiales y obligó a un intenso trabajo de los Bomberos Voluntarios para controlar las llamas.

El fuego se desató por causas que aún no fueron informadas y avanzó rápidamente sobre la estructura del inmueble, lo que provocó su destrucción casi total. En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos, que desplegaron un operativo para sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia construcciones linderas.

Se incendió una casona histórica en Quilmes Oeste y quedó destruida casi por completo

Tras varios minutos de labor, los bomberos lograron controlar la situación y asegurar la zona, evitando un daño mayor en el sector.

Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas heridas a raíz del siniestro, aunque las pérdidas materiales fueron significativas debido a la magnitud del incendio.

Las causas que originaron el fuego serán materia de investigación.

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