Se incendió una casona histórica en Quilmes Oeste y quedó destruida casi por completo
Dos dotaciones de bomberos trabajaron intensamente para evitar que las llamas se extendieran a viviendas linderas.
Un incendio destruyó por completo una histórica casona ubicada en Campos del Plata, sobre avenida La Plata casi esquina 12 de Octubre, en Quilmes Oeste. El siniestro generó importantes daños materiales y obligó a un intenso trabajo de los Bomberos Voluntarios para controlar las llamas.
El fuego se desató por causas que aún no fueron informadas y avanzó rápidamente sobre la estructura del inmueble, lo que provocó su destrucción casi total. En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos, que desplegaron un operativo para sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia construcciones linderas.
Tras varios minutos de labor, los bomberos lograron controlar la situación y asegurar la zona, evitando un daño mayor en el sector.
Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas heridas a raíz del siniestro, aunque las pérdidas materiales fueron significativas debido a la magnitud del incendio.
Las causas que originaron el fuego serán materia de investigación.