Llegan las primeras nevadas del año: ¿Cuáles serán las regiones más afectadas?

Las condiciones meteorológicas previstas para las próximas jornadas anticipan la llegada de nevadas en distintas zonas de Argentina y con posibles complicaciones para quienes deban transitar por rutas o caminos del interior.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarrilla para diferentes sectores del país. Además, las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución del tiempo y extremar las precauciones.

Las regiones que podrían recibir las primeras nevadas del invierno.

Nieve en camino: ¿Cuáles serán las regiones más afectadas por el fenómeno?

El invierno comenzó a hacerse sentir con fuerza y las previsiones meteorológicas anticipan un panorama marcado por la presencia de nieve en varios puntos del sur argentino.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas que regirá durante el martes 23 y el miércoles 24 de junio.

De acuerdo con el informe oficial, una de las provincias alcanzadas por el fenómeno será Santa Cruz. Allí, la advertencia se concentra principalmente en el sector noroeste del territorio provincial.

En la zona se esperan precipitaciones níveas entre la tarde y la noche del martes, condiciones que podrían mantenerse también durante gran parte del miércoles.

Mapa de advertencia para el martes 23 de junio.

Por otra parte, Chubut figura entre las jurisdicciones con mayor extensión bajo alerta. Los sectores más comprometidos corresponden a la región cordillerana, el extremo sur y una amplia franja central de la provincia, donde las condiciones atmosféricas favorecerán la ocurrencia de nevadas de distinta intensidad.

Según explicó el organismo, una alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o dificultades en actividades cotidianas.

Si bien no representan situaciones de extrema gravedad, sí pueden afectar el normal desarrollo de la circulación vehicular y provocar complicaciones en áreas vulnerables.

Las áreas resaltadas corresponden a los sectores de Santa Cruz y Chubut donde el Servicio Meteorológico Nacional prevé las mayores probabilidades de nevadas durante las próximas jornadas.

Las nevadas previstas podrían venir acompañadas de bajas temperaturas, ráfagas de viento y una importante disminución de la visibilidad, especialmente en rutas de montaña y caminos de ripio. Por ese motivo, las autoridades recomiendan a residentes y turistas consultar el estado de los caminos antes de emprender cualquier viaje.

La llegada de la nieve coincide además con el inicio de la, un período en el que este tipo de fenómenos suele intensificarse en la Patagonia.

Por ello, se espera que los organismos locales continúen monitoreando la situación y actualicen las advertencias en caso de que las condiciones meteorológicas así lo requieran.

Primeras nevadas del año en Argentina: las zonas donde el fenómeno podría complicar la circulación



Consejos ante una alerta por nevadas

Consultar los pronósticos y avisos oficiales antes de salir.

Evitar desplazamientos innecesarios durante los períodos de mayor intensidad.

Circular con extrema precaución y respetar las indicaciones de las autoridades.

Verificar el estado de rutas y caminos antes de viajar.

Llevar abrigo adicional, agua y elementos de emergencia en el vehículo.

Mantener el tanque de combustible con suficiente carga.

Reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado.

Utilizar cadenas para nieve cuando las autoridades lo indiquen.







