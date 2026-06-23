Llegan las primeras nevadas del año: ¿Cuáles serán las regiones más afectadas?
El organismo nacional emitió un aviso de nivel amarillo por una considerable caida de nieve que podrían generar complicaciones en la circulación y una reducción significativa de la visibilidad.
Las condiciones meteorológicas previstas para las próximas jornadas anticipan la llegada de nevadas en distintas zonas de Argentina y con posibles complicaciones para quienes deban transitar por rutas o caminos del interior.
Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarrilla para diferentes sectores del país. Además, las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución del tiempo y extremar las precauciones.
Nieve en camino: ¿Cuáles serán las regiones más afectadas por el fenómeno?
El invierno comenzó a hacerse sentir con fuerza y las previsiones meteorológicas anticipan un panorama marcado por la presencia de nieve en varios puntos del sur argentino.
En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas que regirá durante el martes 23 y el miércoles 24 de junio.
De acuerdo con el informe oficial, una de las provincias alcanzadas por el fenómeno será Santa Cruz. Allí, la advertencia se concentra principalmente en el sector noroeste del territorio provincial.
En la zona se esperan precipitaciones níveas entre la tarde y la noche del martes, condiciones que podrían mantenerse también durante gran parte del miércoles.
Por otra parte, Chubut figura entre las jurisdicciones con mayor extensión bajo alerta. Los sectores más comprometidos corresponden a la región cordillerana, el extremo sur y una amplia franja central de la provincia, donde las condiciones atmosféricas favorecerán la ocurrencia de nevadas de distinta intensidad.
Según explicó el organismo, una alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o dificultades en actividades cotidianas.
Si bien no representan situaciones de extrema gravedad, sí pueden afectar el normal desarrollo de la circulación vehicular y provocar complicaciones en áreas vulnerables.
Las nevadas previstas podrían venir acompañadas de bajas temperaturas, ráfagas de viento y una importante disminución de la visibilidad, especialmente en rutas de montaña y caminos de ripio. Por ese motivo, las autoridades recomiendan a residentes y turistas consultar el estado de los caminos antes de emprender cualquier viaje.La llegada de la nieve coincide además con el inicio de la temporada invernal, un período en el que este tipo de fenómenos suele intensificarse en la Patagonia.
Por ello, se espera que los organismos locales continúen monitoreando la situación y actualicen las advertencias en caso de que las condiciones meteorológicas así lo requieran.
Consejos ante una alerta por nevadas
- Consultar los pronósticos y avisos oficiales antes de salir.
- Evitar desplazamientos innecesarios durante los períodos de mayor intensidad.
- Circular con extrema precaución y respetar las indicaciones de las autoridades.
- Verificar el estado de rutas y caminos antes de viajar.
- Llevar abrigo adicional, agua y elementos de emergencia en el vehículo.
- Mantener el tanque de combustible con suficiente carga.
- Reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado.
- Utilizar cadenas para nieve cuando las autoridades lo indiquen.