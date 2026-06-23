Cuál será el día más frío de la semana y cuándo se vienen las lluvias en Buenos Aires

El invierno arrancó con todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las bajas temperaturas se consolidaron firmemente en la región. El ingreso de una masa de aire frío proveniente del sur y sudoeste del país dejará marcas térmicas invernales muy severas, cielos mayormente cubiertos y marcas mínimas de un solo dígito que obligarán a los ciudadanos a salir a la calle completamente abrigados.

El impacto más fuerte del termómetro se registrará durante la jornada de hoy y el miércoles, cuando el termómetro cruzará la barrera de los cinco grados. Ante este panorama, el organismo oficial descartó por el momento la existencia de una ola de frío generalizada, aunque alertó por la presencia de ráfagas que superarán los 50 kilómetros por hora en algunos sectores de la provincia.

El pronóstico de Buenos Aires día por día

La primera semana completa de la estación invernal presentará registros variables, nula probabilidad de lluvias tras el paso de las primeras jornadas y una muy leve mejoría térmica de cara al fin de semana.

Martes 23 de junio : máxima de 12° y una temperatura mínima de 4° . Cielo parcialmente nublado por la tarde y lluvias aisladas hacia la noche con una probabilidad de precipitación del 10-40% . Vientos del norte y noreste con ráfagas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora .

Miércoles 24 de junio : máxima de 11° y mínima de 5° . Cielo algo nublado por la mañana y mayormente cubierto por la tarde y noche. Sin probabilidades de lluvias ( 0% ).

Jueves 25 de junio: máxima de 13° y mínima de 8°. Cielo mayormente nublado durante toda la jornada y 0% de probabilidad de precipitaciones.

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional detalla las marcas térmicas previstas para el AMBA, con ráfagas de viento y el momento exacto en el que podrían registrarse lluvias aisladas.

Viernes 26 de junio : máxima de 13° y mínima de 6° . Panorama con cielo parcialmente nublado y 0% de probabilidades de lluvias.

Sábado 27 de junio : máxima de 16° y mínima de 9° . Jornada agradable con cielo algo nublado y nula probabilidad de agua ( 0% ).

Domingo 28 de junio : máxima de 12° y mínima de 7° . Cielo algo nublado con presencia de ráfagas intensas de viento que oscilarán entre los 42 y 50 kilómetros por hora .

Lunes 29 de junio: máxima de 13° y mínima de 5°. Cielo algo nublado a parcialmente cubierto con 0% de chances de lluvia.

Recomendaciones para combatir las bajas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional y los especialistas de la salud sugieren una serie de pautas indispensables para afrontar estas jornadas donde el aire polar se consolidará en toda la región metropolitana de Buenos Aires: