Cierre parcial del Puente 14 de Agosto y caos en el tránsito

La caída de un poste de luz en Quilmes provocó este miércoles por la mañana importantes complicaciones en el tránsito y obligó a las autoridades municipales a implementar cortes preventivos en una de las principales vías de circulación de la ciudad.



El incidente ocurrió sobre la calle Aristóbulo del Valle, entre Perón y Corrientes, donde la estructura cedió por causas que aún no fueron informadas. Como consecuencia, personal de Patrulla Urbana trabajaron en la zona para garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

Debido al riesgo que representaba la presencia del poste caído y las tareas de reparación, el Municipio dispuso el corte parcial del tránsito sobre el Puente 14 de Agosto en sentido Este-Oeste. La medida generó importantes demoras y desvíos en el centro quilmeño.

Automovilistas y usuarios del transporte público se vieron obligados a buscar recorridos alternativos, lo que provocó congestión en calles aledañas y complicaciones para quienes intentaban ingresar o salir del casco céntrico.