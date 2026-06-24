Trabajos en la Escuela Técnica Nº 1 de Quilmes: cómo avanzan las tareas
La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrió este martes la institución ubicada en Andrade 800, en Quilmes Oeste.
La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrió este martes la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 "Pabellón Nacional Argentino", ubicada en Andrade 800, en Quilmes Oeste, donde la Comuna está llevando a cabo una serie de trabajos destinados a fortalecer la infraestructura del establecimiento en aulas y otros espacios.
"Esta es una gestión que cuida la educación pública de calidad y gratuita, potencia los edificios de estas queridas instituciones y también piensa en nuevos paradigmas dentro del sistema educativo. Para nosotras sigue siendo el objetivo que la comunidad educativa, el Municipio, la cooperadora y el centro de estudiantes sigan trabajando y pensando nuevas herramientas o proyectos que hagan a la mejor calidad de estudio para los pibes y de trabajo para todo el personal educativo", sostuvo Eva, que estuvo acompañada por la secretaria de Educación y Cultura, Evangelina Ramírez.
La intervención edilicia de la Escuela Técnica Nº 1 era parte de un convenio tripartito entre el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Quilmes. Tras la paralización del financiamiento nacional, en agosto del año 2025 el Municipio y la Provincia reactivaron los trabajos en el marco del "Programa de Infraestructura Educativa 2025-2027", con el objetivo de garantizar su finalización.
La obra contempla la construcción y puesta en valor de un nuevo sector administrativo en planta baja y, en planta alta, la finalización de dos aulas, un espacio de usos múltiples, una preceptoría y una cocina equipada con su correspondiente área de despensa.
En tanto, el director de la escuela, Martín Michel, destacó: "La inauguración de estos nuevos espacios nos va a permitir reorganizarnos en cuanto a lo administrativo y funcional. Nos pone muy contentos a nosotros como comunidad educativa este avance, y nos sentimos acompañados por el Gobierno Municipal, al que también le destacamos el tiempo que se toman en venir y observar atentamente el progreso de la obra".
Cabe señalar que a través del programa Quilmes Coopera 2025, su cooperadora recibió financiamiento para el desarrollo de dos proyectos institucionales: "Taller de mantenimiento y reparaciones mínimas de vehículos para la comunidad", orientado a fortalecer la formación de los estudiantes de la especialidad automotores mediante prácticas educativas en ambientes reales de trabajo, en el marco de la Resolución 5.356/24; y el de "Mejora y puesta en valor de los laboratorios de informática", destinado a equipar, actualizar y fortalecer los tres laboratorios con los que cuenta actualmente la institución.
Estas iniciativas permitieron incorporar herramientas para el área de Automotores y equipamiento informático destinado a fortalecer las capacidades técnicas de las y los estudiantes.
El programa Quilmes Coopera es una iniciativa de la Secretaría de Educación y Culturas del Municipio, desarrollada en articulación con la Jefatura Distrital y el Consejo Escolar, que busca fortalecer el rol de las cooperadoras escolares mediante el otorgamiento de subsidios destinados a la adquisición de equipamiento y materiales para potenciar los proyectos educativos de cada institución.