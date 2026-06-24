Trabajos en la Escuela Técnica Nº 1 de Quilmes: cómo avanzan las tareas

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrió este martes la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 "Pabellón Nacional Argentino", ubicada en Andrade 800, en Quilmes Oeste, donde la Comuna está llevando a cabo una serie de trabajos destinados a fortalecer la infraestructura del establecimiento en aulas y otros espacios.

"Esta es una gestión que cuida la educación pública de calidad y gratuita, potencia los edificios de estas queridas instituciones y también piensa en nuevos paradigmas dentro del sistema educativo. Para nosotras sigue siendo el objetivo que la comunidad educativa, el Municipio, la cooperadora y el centro de estudiantes sigan trabajando y pensando nuevas herramientas o proyectos que hagan a la mejor calidad de estudio para los pibes y de trabajo para todo el personal educativo", sostuvo Eva, que estuvo acompañada por la secretaria de Educación y Cultura, Evangelina Ramírez.

La intervención edilicia de la Escuela Técnica Nº 1 era parte de un convenio tripartito entre el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Quilmes. Tras la paralización del financiamiento nacional, en agosto del año 2025 el Municipio y la Provincia reactivaron los trabajos en el marco del "Programa de Infraestructura Educativa 2025-2027", con el objetivo de garantizar su finalización.

La obra contempla la construcción y puesta en valor de un nuevo sector administrativo en planta baja y, en planta alta, la finalización de dos aulas, un espacio de usos múltiples, una preceptoría y una cocina equipada con su correspondiente área de despensa.

En tanto, el director de la escuela, Martín Michel, destacó: "La inauguración de estos nuevos espacios nos va a permitir reorganizarnos en cuanto a lo administrativo y funcional. Nos pone muy contentos a nosotros como comunidad educativa este avance, y nos sentimos acompañados por el Gobierno Municipal, al que también le destacamos el tiempo que se toman en venir y observar atentamente el progreso de la obra".

Cabe señalar que a través del programa Quilmes Coopera 2025, su cooperadora recibió financiamiento para el desarrollo de dos proyectos institucionales: "Taller de mantenimiento y reparaciones mínimas de vehículos para la comunidad", orientado a fortalecer la formación de los estudiantes de la especialidad automotores mediante prácticas educativas en ambientes reales de trabajo, en el marco de la Resolución 5.356/24; y el de "Mejora y puesta en valor de los laboratorios de informática", destinado a equipar, actualizar y fortalecer los tres laboratorios con los que cuenta actualmente la institución.

Estas iniciativas permitieron incorporar herramientas para el área de Automotores y equipamiento informático destinado a fortalecer las capacidades técnicas de las y los estudiantes.

El programa Quilmes Coopera es una iniciativa de la Secretaría de Educación y Culturas del Municipio, desarrollada en articulación con la Jefatura Distrital y el Consejo Escolar, que busca fortalecer el rol de las cooperadoras escolares mediante el otorgamiento de subsidios destinados a la adquisición de equipamiento y materiales para potenciar los proyectos educativos de cada institución.