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Miércoles, 24 de junio de 2026

Fuerte apagón afecta a Avellaneda: miles de usuarios sin energía

La interrupción ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana. La mayoría son de Avellaneda, pero también hay usuarios sin luz Florencio Varela y Lanús.

Redacción FMQ
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Un apagón dejó de golpe sin luz sin a miles de usuarios en la zona sur del Conurbano bonaerense esta mañana, mientras regía una alerta amarilla por frío extremo en todo el AMBA emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el reporte del ENRE, el corte de suministro se produjo a las 6.55 y coincidió con el momento en que muchas familias se preparaban para salir rumbo a los colegios y sus lugares de trabajo.

Ese momento, se reportaron oficialmente 32.200 usuarios sin luz y el partido más afectado era Avellaneda, seguido en menor medida por Lanús y Florencio Varela. La totalidad de los afectados son del área de concesión de Edesur.

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