La memoria llega a los Tribunales de Quilmes: inauguraron una muestra sobre la dictadura y el rol de la Justicia

La memoria histórica encontró un nuevo espacio de reflexión en Quilmes. Este martes quedó inaugurada en la sede de los Tribunales Penales del Departamento Judicial Quilmes una muestra itinerante impulsada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que invita a recorrer y analizar el papel de la Justicia durante la última dictadura militar.

La exhibición permanecerá abierta al público durante las próximas semanas en el hall del primer piso del edificio judicial ubicado sobre Hipólito Yrigoyen 475, donde vecinos, trabajadores judiciales, profesionales del derecho y estudiantes podrán acceder de manera libre y gratuita a una propuesta centrada en la memoria institucional y los derechos humanos.

La apertura oficial contó con la presencia de destacadas autoridades judiciales, magistrados, camaristas, funcionarios y representantes gremiales, quienes acompañaron la puesta en marcha de esta iniciativa que busca fortalecer la reflexión colectiva sobre uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.

La muestra reúne documentos, imágenes y registros históricos que permiten reconstruir las marcas que dejó el terrorismo de Estado en distintos ámbitos de la sociedad, incluyendo el sistema judicial. A través de este recorrido, se promueve el análisis crítico sobre el rol de las instituciones y la importancia de preservar la memoria para consolidar los valores democráticos.

Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a poner en valor las "huellas" documentales y la memoria histórica dentro del Poder Judicial, generando un espacio de encuentro y reflexión para toda la comunidad.

La exposición podrá visitarse durante el horario habitual de actividad de los tribunales y la entrada es libre para quienes deseen acercarse a conocer este material histórico.