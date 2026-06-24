Judiciales reclaman la reapertura de paritarias: "Si no hay respuestas, iremos a una medida de fuerza"

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) solicitó formalmente al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires la urgente reapertura de la negociación paritaria para los trabajadores judiciales, ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el deterioro de las condiciones laborales en los distintos fueros.



A través de una presentación oficial, el gremio reclamó retomar de manera inmediata la discusión salarial, argumentando que la inflación, el aumento de las tarifas de servicios y la compleja situación económica continúan afectando los ingresos de los empleados judiciales bonaerenses.

En diálogo con Radio FMQ, el secretario general de la AJB, Hugo Russo, explicó que recientemente mantuvieron una reunión con funcionarios provinciales en la que plantearon la necesidad de una recomposición salarial. "Tuvimos una reunión con el Gobierno provincial y pedimos un aumento que contemple junio, pero no tuvimos un llamado", señaló.

Russo también remarcó la fuerte diferencia salarial existente entre los trabajadores judiciales de la Provincia y los de la Ciudad de Buenos Aires. "Hoy un ingresante en CABA gana 2.400.000 pesos y en la Provincia gana 900.000", afirmó.

Además de la cuestión salarial, el dirigente gremial advirtió sobre las dificultades cotidianas que enfrentan los trabajadores debido a la falta de recursos y personal. "No tenemos las condiciones de trabajo necesarias. Los tribunales de familia, penales y laborales están colapsados", sostuvo.

En ese sentido, aseguró que los empleados judiciales continúan sosteniendo el funcionamiento del servicio de justicia pese a las adversidades. "Estamos resistiendo como podemos, el laburo sale igual pero sufrimos mucho", expresó.

Finalmente, Russo advirtió que el gremio se mantiene a la espera de una convocatoria oficial para reanudar las negociaciones. "Nosotros estamos a la espera de la convocatoria. De no haber respuestas iremos a una medida de fuerza", concluyó.