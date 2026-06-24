¿Cómo está el tránsito en La Plata y Laprida tras días de cortes y desvíos?

Después de varios días de complicaciones para automovilistas y vecinos, quedó liberado el tránsito en avenida La Plata y Laprida, en Quilmes Oeste, donde se había montado un importante operativo debido a la presencia de un transformador eléctrico de dimensiones excepcionales.

La estructura permaneció durante meses en una empresa especializada ubicada en esa esquina, donde fue sometida a un complejo proceso de reparación y reconstrucción. Debido a su enorme tamaño y peso, el equipo requirió condiciones especiales tanto para su permanencia en el lugar como para su posterior traslado.

El operativo culminó durante la noche del martes, cuando el transformador inició su viaje de regreso hacia la provincia de Mendoza, de donde proviene. Para concretar el movimiento fue necesario desplegar una logística de gran escala, con vehículos especiales, controles de seguridad y restricciones temporales en la circulación vehicular.

La magnitud de la carga obligó a mantener cortes y desvíos durante varios días en una de las zonas más transitadas de esa zona, generando demoras y modificaciones en los recorridos habituales.

Una vez completada la maniobra y retirado el equipo, las autoridades habilitaron nuevamente el tránsito en la avenida y las calles aledañas, permitiendo que la circulación vuelva a desarrollarse con normalidad.

El impresionante traslado llamó la atención de vecinos y conductores, que durante los últimos días siguieron de cerca los trabajos vinculados a uno de los equipos eléctricos más grandes que pasaron por la región en los últimos tiempos.