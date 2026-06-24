Se duplicó la cantidad de conductores de apps desde que asumió Milei: pasaron de 300.000 a 600.000

La cantidad de conductores de autos de aplicación se duplicó desde la llegada de Javier Milei al poder. Así lo revela una nota de Graciela Moreno publicada en BAE Negocios, que tomó como fuente a la Asociación Civil Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACCAURA): en 2023 había casi 300.000 choferes activos, y hoy esa cifra trepó a 600.000.

Pablo León, presidente de ACCAURA, explicó el fenómeno: "Las barreras de entrada son bajas y con la suba del desempleo crece el número de conductores. En 2023 sabíamos que había casi 300.000; entre 2024, 2025 y lo que va del año se duplicó la cantidad".

El perfil cambió: ya no entran por rentabilidad, sino por necesidad

Según León, el conductor tipo ya no es el mismo de hace unos años. "Antes la gente trabajaba con autos de aplicaciones por una cuestión de rentabilidad, ahora vienen por necesidad. Se sumó mucha gente que se cayó de la clase media, muchos profesionales y jubilados. Antes éramos todos hombres, ahora se incorporan cada vez más mujeres, jefas de hogar", describió. La mayoría trabaja full time y este es su ingreso principal. Los más jóvenes, en cambio, se volcaron al delivery.

Actualmente hay 5.000 autos rentados en el sistema: personas sin vehículo propio que prefieren alquilarlo para trabajar, a un costo de entre $380.000 y $400.000 semanales. Quienes optan por el leasing enfrentan cuotas de entre $420.000 y $460.000 por semana durante 36 meses, sin posibilidad de pausas por enfermedad o vacaciones. "El ritmo es matador, hay que estar entre 10 y 12 horas por día", advirtió León.

Cuánto se puede ganar

La facturación depende de la zona, los horarios y la experiencia. León estimó que alguien puede facturar entre $12.000 y $15.000 por hora en el AMBA. Trabajando de lunes a sábado, 10 horas diarias, podría llegar a $3.000.000 mensuales. Sin embargo, para ganar $2 millones limpios hay que trabajar entre 45 y 50 horas semanales, con un promedio de $1.200 por kilómetro, y descontando combustible, previsiones y la comisión de las apps, que en promedio se queda con el 30% -aunque algunas llegan al 50%.

Algunos datos que parecían mitos son reales. Pagar con tarjeta encarece el viaje respecto al efectivo o la transferencia. Tener poca batería también hace subir la tarifa. Y si un chofer acepta viajes baratos con frecuencia, el algoritmo le seguirá asignando los menos rentables.

La OIT y la pelea por los derechos laborales

El reciente convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que regula a los trabajadores de plataformas generó expectativa en el sector, pero como debe ser ratificado por el Gobierno nacional, los conductores ya descartaron que se aplique. "El Gobierno nos considera trabajadores independientes, las apps nos llaman socios o colaboradores, pero somos trabajadores con derechos", reclamó León. Entre sus pedidos figuran el derecho a sindicalizarse, un convenio colectivo para transparentar los algoritmos y que las decisiones automatizadas pasen por revisión humana.