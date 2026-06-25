Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 25 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico que esté jueves en la Ciudad se esperan temperaturas de entre 8 y 13 grados, con cielo algo nublado y viendo del sudeste.

El viernes la mínima será de 5 grados, la máxima de 15 grados y el cielo estará parcialmente nublado.

El sábado la temperatura arrancará en 7 grados y llegará a los 17, con cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias.