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Jueves, 25 de junio de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 25 de junio

El SMN indicó que se esperan temperaturas de entre 8 y 13 grados, con cielo algo nublado y viendo del sudeste.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico que esté jueves en la Ciudad se esperan temperaturas de entre 8 y 13 grados, con cielo algo nublado y viendo del sudeste.

El viernes la mínima será de 5 grados, la máxima de 15 grados y el cielo estará parcialmente nublado.

El sábado la temperatura arrancará en 7 grados y llegará a los 17, con cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias.

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