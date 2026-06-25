Confirmado: hay alerta meteorológica amarilla por frío extremo, nevadas y vientos para Bueno Aires y otras 17 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este jueves 25 de junio una alerta amarilla por frío extremo, nevadas y vientos fuertes que afectará a 18 provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que rige una alerta amarilla por fríos extremos en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Tucumán, Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Luis, La Pampa, Mendoza y la región norte de Buenos Aires.

Hay alerta amarilla por frío extremo que afectará a varias zonas del país (Imagen captura).

Según el SMN, las áreas afectadas podrán registrar temperaturas que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

En paralelo, rige una alerta amarilla por fuertes vientos que alcanza a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. "En el área se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, lo que puede provocar reducción de la visibilidad", señaló.

En tanto, confirmaron una alerta amarilla por nevadas para el cordón cordillerano de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. "El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación", indicó.

Clima en el AMBA

Por último, este jueves comenzará con cielo parcialmente nublado. Durante la jornada se espera un ambiente muy frío a fresco y con cielo algo nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará los 11°C.