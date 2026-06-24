Urgente: hay alertas amarilla por frío extremo, fuertes vientos y nevadas en Buenos Aires y otras 17 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este miércoles 24 de junio una alerta amarilla por frío extremo, vientos fuertes y nevadas que afectará a 18 provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que rige una alerta amarilla por fríos extremos para las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Luis, La Pampa y la región norte de Buenos Aires.

Hay alerta amarilla por frío extremo para 14 provincias (Imagen captura).

Según indicó el SMN, las áreas afectadas podrán registrar temperaturas que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

A su vez, hay una alerta amarilla por nevadas que afectará a las provincias de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut.

"El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 10 cm en las zonas de meseta y entre 10 y 30 cm en las zonas cordilleranas. Los acumulados podrían ser superados en forma puntual. A su vez, no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia, principalmente en las zonas de meseta", señaló.

Por su parte, el organismo confirmó que rige una alerta amarilla por vientos en la provincias de Neuquén. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en la región de Neuquén. En el resto, se esperan vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h", destacó.

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles arrancará con cielo parcialmente nublado. Durante la jornada se espera un ambiente muy frío a fresco y con cielo algo nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará los 11°C.