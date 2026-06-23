Por el frío extremo, vuelven a restringir el suministro de gas a industrias y estaciones de GNC

El inicio del invierno llegó acompañado de una intensa ola de frío polar que afecta a gran parte del territorio de la Argentina, lo que provocó un impacto inmediato y directo sobre el sistema energético nacional. Ante el brusco descenso de las marcas térmicas, el consumo de gas natural se disparó en las últimas horas a niveles críticos.

Frente a ese escenario de emergencia, las autoridades sectoriales reactivaron de manera urgente el protocolo de contingencia para resguardar la estabilidad de la red de distribución.

La Plata es una de las zonas más afectadas.

De acuerdo con datos de Enargas, ayer, la demanda de gas se ubicó cerca de 155,5 m3 totales, con un consumo de hogares en torno a 80,4 m3. Y las previsiones apuntan a que en las próximas semanas siga en aumento por el invierno.

Restricciones del GNC en gran parte del país

La consecuencia más visible del plan de contingencia es el retorno de las restricciones estrictas al suministro de gas, lo que afecta a las plantas industriales y a las estaciones de servicio de GNC.

En la provincia de Buenos Aires, las principales zonas afectadas están por La Plata, donde solo seis estaciones de GNC tienen contrato firme, pero solo pueden expender hasta el límite diario programado, lo que generaba largas colas de automovilistas.

También hay restricciones en localidades como Berisso y Ensenada. En concreto, se limitó la venta de GNC en aquellas bocas de carga que no cuentan con contratos en firme, es decir, sin garantía de suministro.

Esta medida restrictiva está dirigida de forma exclusiva a aquellos usuarios comerciales y fabriles que operan bajo la modalidad de contratos interrumpibles. Dicho esquema técnico permite cortar legalmente el flujo del recurso cuando el sistema general se encuentra bajo una fuerte presión por la alta demanda estacional.

La decisión oficial representa la tercera oportunidad en lo que va de la presente temporada invernal en la que se debe limitar de forma preventiva el expendio de combustible a los sectores productivos debido a las severas condiciones climáticas.

Las distribuidoras y los entes reguladores justificaron la velocidad de la maniobra al señalar la necesidad de mantener la presión interna adecuada en los gasoductos troncales. Sin estas interrupciones focalizadas, la red general correría el riesgo de sufrir un colapso operativo por descompresión.

El objetivo central e innegociable de estas suspensiones temporales es blindar y garantizar el suministro para los usuarios prioritarios de la red pública. Dentro de este grupo esencial e intocable se encuentran los hogares residenciales de todo el país, así como también los hospitales, centros de salud y los establecimientos educativos.