Ante las bajas temperaturas, restringen el suministro de gas a industrias y estaciones de GNC

Las bajas temperaturas registradas en el país provocaron una fuerte presión sobre el sistema energético nacional.

Con un consumo residencial en aumento, la demanda actual de gas se ubicó un 20% por encima del promedio del año anterior, lo que obligó a las distribuidoras a retomar las restricciones de suministro en industrias y estaciones de GNC en varios puntos de la Argentina.

La medida, aplicada desde el inicio de la semana y por tiempo indeterminado, afecta a las firmas que cuentan con contratos interrumpibles, con el objetivo de garantizar el fluido en hogares, escuelas y hospitales.

La demanda total ronda actualmente los 150 millones de metros cúbicos diarios, de los cuales los usuarios residenciales e instituciones esenciales consumen cerca de 70 millones.

Las proyecciones oficiales anticipan que el consumo continuará en ascenso debido a la proximidad de la época invernal, lo que mantiene en monitoreo permanente tanto al Gobierno como al sector energético privado.

Alcance de los cortes en el servicio

Las restricciones se aplican a las bocas de carga de GNC y plantas fabriles que pagan una tarifa menor a cambio de un suministro que puede ser cortado ante emergencias climáticas.

En la CABA, la mayoría de las estaciones de servicio poseen contratos firmes, por lo que el impacto en los automovilistas no se sentirá especialmente, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias.

Según los registros oficiales de Enargas, la demanda prioritaria escaló a 67 millones de metros cúbicos diarios, superando ampliamente los 54,3 millones registrados en la misma semana de 2025.

Este fenómeno responde directamente a que la temperatura media actual es menor a la del año pasado. Cerca del 30% de este consumo consolidado se concentra en el AMBA.

Quejas industriales y la respuesta oficial

Para reforzar la oferta del sistema, la empresa estatal Enarsa coordinó el arribo de dos barcos de gas natural licuado al buque regasificador de Escobar y licitó otros nueve cargamentos para el mes próximo.

Sin embargo, la venta de estos volúmenes importados generó un fuerte malestar en el sector productivo debido al sobrecosto de las tarifas dispuestas por el Estado.

La cámara de agroexportadores Ciara-CEC formalizó un reclamo ante las autoridades para exigir explicaciones por la diferencia de precios.

Frente a este escenario, el secretario coordinador de Energía, Daniel González, buscó llevar tranquilidad al sector corporativo y afirmó: "Nos vamos a asegurar de que cuando tomemos el invierno completo, el costo total no sea mayor al que hubiéramos tenido con el sector privado".