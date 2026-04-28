Restringen la venta de GNC en el AMBA ante la llegada de la primera ola de frío

Desde 6 de este martes, las empresas Metrogas y Naturgy ordenaron restringir el despacho de GNC en el Área Metropolitana de Buenos Aires hasta el límite del firme contratado.

La medida, que suspende el suministro para estaciones de servicio con contratos interrumpibles e industrias, busca evitar una caída crítica en la presión de los gasoductos ante el avance de una masa de aire polar sobre el centro del país.

Prioridad para el consumo residencial

El sistema de despacho nacional establece que, ante picos de demanda por bajas temperaturas, se debe garantizar el abastecimiento a la denominada "demanda prioritaria".

Este grupo abarca a los usuarios particulares, centros de salud y establecimientos educativos. Las estaciones de servicio que incumplan la restricción se exponen a multas severas por cada metro cúbico excedido.

Respecto a la naturaleza de la restricción, fuentes del sector aclararon: "No es una medida tan extrema; es el servicio interrumpible. Las estaciones saben que pagan un precio menor y que el suministro puede cortarse".

Escenario crítico en el norte y logística del GNL

La problemática se extiende hacia el interior del país, especialmente en provincias como Salta, Jujuy y Tucumán, donde la demora en las obras de reversión del Gasoducto Norte complica el panorama.

La Unión Industrial de Salta advirtió que la falta de infraestructura de transporte desde Vaca Muerta hacia el norte amenaza la operatividad de ingenios, mineras y curtiembres.

Desde el sector fabril señalaron que "el GNL aparece como alternativa, pero a un costo que lo vuelve prácticamente inviable", debido a que su precio sextuplica al del gas neuquino.

En este marco, Argentina espera el arribo de buques de gas licuado para mayo, en un contexto global condicionado por los conflictos en Medio Oriente.