Advierten que habrá una fuerte ciclogénesis con lluvias intensas y ráfagas de viento en AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió hoy sobre la formación de una potente ciclogénesis que afectará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a la franja central del país durante el fin de semana.

El fenómeno, caracterizado por el desarrollo y la profundización de un sistema de baja presión, generará un drástico desmejoramiento de las condiciones climáticas que incluirá tormentas persistentes, ráfagas de viento severas y una posterior intensificación de la ola de frío polar.

El fenómeno, caracterizado por el desarrollo y la profundización de un sistema de baja presión, generará un drástico desmejoramiento de las condiciones climáticas.

Según informaron los expertos, el proceso atmosférico se consolidará entre el sábado y el domingo, cuando el centro de baja presión se desplace desde el Litoral hacia el Río de la Plata.

Este sistema provocará lluvias moderadas a fuertes con acumulados de agua.

Además, la combinación del viento del sudeste con la caída abrupta de la presión atmosférica incrementará el nivel del río, lo que podría desencadenar una fuerte sudestada y anegamientos.

El impacto más severo se sentirá en el sector costero de la provincia de Buenos Aires y en el Río de la Plata, donde se anticipan vientos muy intensos con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

En el interior del AMBA, los vientos sostenidos oscilarán con ráfagas de entre 50 y 60 kilómetros por hora, lo que motivará la emisión de alertas amarillas para mitigar riesgos vinculados a la caída de ramas, cables y complicaciones en el transporte. Esta masa de inestabilidad se acoplará a la intensa ola de frío polar que ya afecta a 16 provincias.

Se viene el frío polar

Finalmente, el desenlace de la ciclogénesis abrirá paso a una nueva e intensa masa de aire antártico a partir del lunes 29 de junio. Este segundo pulso polar profundizará el invierno meteorológico de cara al cierre de mes, proyectando temperaturas mínimas de entre 0 °C y 3 °C en el Gran Buenos Aires y máximas que difícilmente superen los 13 °C.