Alerta por ciclogénesis en Buenos Aires: cambia el clima de manera drástica y se viene un "tormentón"

Tras jornadas de relativa calma, el clima en la provincia de Buenos Aires dará un giro brusco a partir de este miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la llegada de la ciclogénesis, un fenómeno que traerá lluvias intensas, ráfagas de viento y un marcado descenso de la temperatura.



El organismo emitió alertas amarillas que alcanzan a gran parte del territorio bonaerense, incluyendo sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El cambio de condiciones estará impulsado por la formación de un sistema de baja presión que generará inestabilidad durante, al menos, 48 horas.

Según las previsiones, las precipitaciones podrían comenzar desde la mañana del miércoles y mantenerse a lo largo de toda la jornada, con acumulados significativos en lapsos cortos. A esto se sumará actividad eléctrica, alta humedad y la posibilidad de tormentas de fuerte intensidad.

Se espera un miércoles con lluvias y vientos muy fuertes.

Una vez que avance el sistema, el foco pasará a los vientos, que se intensificarán con fuerza, especialmente en el AMBA y en zonas costeras. Las ráfagas podrían alcanzar niveles considerables, lo que aumenta el riesgo de complicaciones en la vía pública.

El impacto del frente también se sentirá en las temperaturas. Se espera un descenso térmico hacia la segunda mitad de la semana, con máximas que rondarán los 17°C, marcando el regreso de condiciones más frías.

Frente a este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y tomar precauciones ante la probabilidad de lluvias abundantes en cortos períodos y vientos intensos.

El pronóstico del tiempo del SMN.

¿ Qué es la ciclogénesis ?

La ciclogénesis es un proceso meteorológico que se produce cuando una masa de aire frío entra en contacto con aire cálido y húmedo, lo que favorece la formación de un centro de baja presión.

En este contexto, suelen desarrollarse lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas fuertes de viento e incluso caída de granizo. Sin embargo, la magnitud de estos fenómenos puede variar según las condiciones atmosféricas presentes en cada caso.