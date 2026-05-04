Buenos Aires y cuatro provincias bajo alerta meteorológica por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires que están previstas para el transcurso de la tarde del miércoles 6 de mayo. Además, hay otras tres provincias que podrían sufrir este fenómeno climático.

En la provincia de La Pampa y en el interior del territorio bonaerense está vigente una alerta amarilla que puede darse en el transcurso de la tarde. Según el último reporte de este organismo, las precipitaciones no afectarían al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La alerta amarilla para Buenos Aires y cuatro provincias.

Desde el SMN argumentaron que pueden provocarse "tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 milímetros" y que no se descarta la caída de granizo, actividad eléctrica frecuente o ráfagas de viento que superen los 60 kilómetros por hora.

Alerta amarilla por lluvias en otras tres provincias

Algunas localidades de la provincia de Neuquén podrán sufrir precipitaciones entre la madrugada y las primeras horas del día, mientras que en las provincias de Río Negro y Chubut el fenómeno puede aparecer por la tarde.

Según informó el SMN, habrá "lluvias persistentes", con valores de precipitación acumulada que rondan entre los 10 y los 15 milímetros, aunque pueden ser superados en forma local a lo largo de toda la jornada.

Las zonas afectadas en la provincia de Neuquén son las que más cercanía tienen con la Cordillera de los Andes, por lo que no se descarta que en zonas altas exista la posibilidad de que caiga agua-nieve. Mientras que en Río Negro y Chubut están afectadas las localidades costeras al Mar Argentino.

Cómo estará el clima en el AMBA

El pronóstico extendido detalla que el martes 5 de mayo contará con una temperatura agradable, aunque está previsto que esté parcialmente nublado, con una mínima de 14 grados y una máxima de 24.

Así estará el clima en Buenos Aires.

A lo largo del miércoles, que gran parte de Buenos Aires estará bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas, puede darse este fenómeno climático en hora de la noche en la Ciudad de Buenos Aires.