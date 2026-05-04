Confirman tormentas para esta semana en Buenos Aires: ¿Cuándo "se cae el cielo"?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un cambio marcado en el clima en Buenos Aires durante los próximos días. Tras un comienzo de semana estable, regresarán las lluvias y luego ingresará aire frío acompañado por viento intenso.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires tendrá tres etapas: días agradables, tormentas a mitad de semana y luego un escenario más frío y ventoso.

Tormentas el miércoles y ráfagas intensas con mínimas de hasta 6 grados

El lunes 4 se presentará estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 10 y 21 grados, sin lluvias.

El martes 5 continuará en la misma línea, con una mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados, bajo cielo algo nublado y sin precipitaciones relevantes.

El miércoles 6 llegará el cambio. Se esperan tormentas hacia la noche, con probabilidad de precipitaciones entre 40 y 70 por ciento. La temperatura irá de 16 a 24 grados.

El pronóstico para esta semana.

El jueves 7 todavía podría presentar algo de inestabilidad leve, con probabilidad baja de lluvias (0 a 10 por ciento) y temperaturas entre 16 y 20 grados.

El viernes 8 comenzará a sentirse el ingreso de aire frío. La mínima bajará a 8 grados y la máxima alcanzará los 15 grados. Además, se anuncian ráfagas de viento fuertes, entre 51 y 59 kilómetros por hora.

El sábado 9 profundizará el descenso térmico. La temperatura irá de 8 a 15 grados y se mantendrán las ráfagas intensas en el mismo rango.

El domingo 10 será el día más frío del período. La mínima descenderá a 6 grados y la máxima apenas llegará a 16 grados, con cielo despejado y sin lluvias.



