Sigue el frío, ¿y vuelve la lluvia? Así estará el clima este domingo y la semana que viene

El aire frío volvió a instalarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), marcará el pulso de los próximos días y, aunque el fin de semana largo se despide con tiempo estable, el panorama no se mantendría así por mucho: el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional anticipa el regreso de condiciones inestables en el corto plazo.



Para este domingo, se espera una jornada fresca pero sin precipitaciones. El día comenzará con cielo despejado durante la madrugada, luego se presentará algo nublado hacia la mañana y la tarde, y terminará con nubosidad parcial por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 18 de máxima.

El inicio de la semana conservará características similares. El lunes se prevé con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y algo nublado hacia la noche, con registros térmicos que irán de los 10 a los 21 grados.

Hacia el martes se notará un leve repunte en las temperaturas. Según el organismo, el cielo estará mayormente cubierto durante toda la jornada, con una mínima estimada en 15 grados y una máxima que podría alcanzar los 24.

El frío seguirá presente la semana que viene.

La estabilidad comenzaría a ceder el miércoles. A mitad de semana, se espera un aumento de la nubosidad acompañado por probabilidades de lluvias hacia la tarde y la noche. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 17 y los 21 grados.

Para el jueves, las condiciones tenderían a mejorar, aunque el cielo seguiría mayormente nublado durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán acotadas, con valores entre los 17 y los 20 grados.

El viernes volvería a mostrar señales de inestabilidad, con cielo mayormente cubierto, temperaturas más bajas -entre 8 y 14 grados- y chances de precipitaciones hacia el final del día.

Los datos del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional.

De cara al próximo sábado, el pronóstico indica continuidad de la nubosidad y probabilidad de lluvias en las primeras horas de la jornada. Se esperan temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 15 grados.

Así, el AMBA se prepara para una semana con predominio de aire frío, algunos momentos de mejora y un retorno de la lluvia que podría hacerse presente en más de una jornada.