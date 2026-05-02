Alerta por aire polar en Buenos Aires: el frío llegó para quedarse y se espera la mínima más baja del año

El otoño parece haber terminado "de golpe" en Buenos Aires, dando comienzo a un invierno anticipado. Las condiciones del clima para los próximos días revelan que el frío finalmente llegó.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estará acompañado de una masa de aire polar que se sentirá con fuerza en la región.

Este sábado 2 de mayo la temperatura mínima fue de 13 grados, con la presencia de vientos persistentes del sector sudoeste y ráfagas que durante la mañana alcanzarán velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El clima en Buenos Aires durante el fin de semana: el frío llegó para quedarse





A pesar de que el cielo se mantendrá parcialmente nublado y con nulas probabilidades de lluvia, la temperatura máxima para este sábado se prevé en 18 grados.

La verdadera helada se sentirá el domingo 3 de mayo, día que se perfila para romper récords térmicos en lo que va del año. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de tan solo 6 grados.

Sin embargo, en algunas zonas del Gran Buenos Aires el registro podría ser incluso inferior. El cielo estará mayormente despejado, lo que facilitará el enfriamiento nocturno, manteniendo una máxima estable de 18 grados bajo un sol que no alcanzará a calentar lo suficiente ante la ausencia de humedad.

El clima en Buenos Aires durante el fin de semana.

Pronóstico para la próxima semana: cómo sigue la temperatura





Para el inicio de la próxima semana, el frío continuará siendo el protagonista, aunque con leves variaciones. El lunes 4 de mayo, el termómetro marcará una mínima de 10 grados y una máxima de 22 con nubosidad variable.

El martes 5 se presentará con un cielo algo más cubierto y valores que oscilarán entre los 14 y los 23 grados. El miércoles 6 traerá un cambio en las condiciones, ya que es el único día del pronóstico con probabilidad de chaparrones aislados durante la tarde y noche (entre un 10% y 40%), con una mínima de 15 y una máxima de 22 grados.

El jueves 7 el cielo permanecerá nublado con una máxima de 21 grados, pero el viernes se espera un nuevo y marcado descenso térmico, con una temperatura mínima de 8 grados y un "techo" que no superará los 16 bajo un cielo gris.