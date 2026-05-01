Cambió el pronóstico en Buenos Aires: ¿Vuelven las lluvias durante el "finde" largo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó una actualización del pronóstico para este viernes 1 de mayo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco del Día del Trabajador.

Según el organismo del clima, la jornada estará marcada por condiciones mayormente nubladas durante gran parte del día, con temperaturas templadas que acompañarán el inicio del fin de semana largo.

Cómo estará el clima durante los próximos días en Buenos Aires

Este viernes, la mañana comenzó con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima cercana a los 13 grados. Durante las primeras horas el viento sopló desde el sector noroeste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora, lo que contribuye a un inicio de jornada sin mayores sobresaltos.

De acuerdo a los datos del SMN, este viernes podrían aparecer algunas lluvias aisladas durante la tarde (Foto: SMN).

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a inestabilizarse. Durante la tarde, el organismo no descarta la presencia de lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. En este tramo del día, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 25 grados, en un contexto de mayor humedad.

Hacia la noche, se espera que las precipitaciones cesen y el cielo vuelva a presentarse mayormente nublado. El viento rotará al sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, lo que provocará un descenso térmico. La temperatura bajará hasta los 19 grados, marcando el inicio de un cambio en las condiciones climáticas.

Pronóstico extendido: ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

El pronóstico extendido indica que el fin de semana largo llegará con un descenso de temperatura y condiciones algo más frescas en el AMBA.

Si bien durante el fin de semana no se esperan lluvias, el pronóstico anticipa un descenso en las temperaturas (Foto: SMN).

El sábado 2 de mayo se presentará con un ambiente fresco, cielo parcialmente nublado y presencia de viento. La temperatura mínima será de 10 grados, mientras que la máxima alcanzará los 18, en una jornada con amplitud térmica moderada.

Por su parte, el domingo 3 de mayo mostrará un cambio más marcado en las condiciones térmicas. Se espera una mínima de 6 grados, lo que anticipa una mañana fría, mientras que la máxima se ubicará nuevamente en los 18 grados. El cielo se mantendrá con nubosidad variable, sin probabilidad de precipitaciones.