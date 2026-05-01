Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y viento zonda en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 1° de mayo alertas naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y viento zonda para al menos ocho provincias.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa confirmó en las últimas horas que hay una alerta naranja por tormentas para zonas de la provincia de Corrientes.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y viento zonda en algunas provincias (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma localizada", señaló.

A su vez, el SMN confirmó que rige una alerta amarilla por tormentas en las provincias de Chacho, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.

"El área será afectada por tormentas y lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm. También es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica y principalmente, abundante caída de agua en cortos periodos", destacó.

Por su parte, se emitió una alerta amarilla por fuertes vientos en zonas de Neuquén. "En el área de cobertura se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente", indicó.

En paralelo, confirmaron que hay una alerta amarilla por viento zonda en localidades de la provincia de Mendoza. En ese sentido, el organismo recalcó que será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Asimismo, destacaron que este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y un ambiente fresco a templado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Hay baja probabilidad de lluvias aisladas. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 23°C.