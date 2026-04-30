Pronóstico confirmado: ¿Cómo estará el clima durante el fin de semana largo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el feriado por el Día del Trabajador se presentará con registros térmicos de hasta 25 grados. La influencia del sol beneficiará a la Capital Federal y el Conurbano.

Durante estas horas previas, el ambiente se mantuvo fresco con una mínima que tocó los 8 grados en las paradas de colectivo. No obstante, el escenario cambiará drásticamente a partir de mañana.

La jornada del viernes promete un respiro para quienes planean actividades al aire libre bajo un cielo parcialmente nublado. Con una mínima de 15 grados, el ambiente se mantendrá templado en el AMBA.

El escenario ideal para el asado del viernes

Dicha máxima de 25 grados representa un alivio térmico significativo para el bolsillo. La probabilidad de lluvias es bajísima, aunque no se descartan chaparrones aislados hacia la noche.

La estabilidad asegurada permitirá realizar caminatas, picnics o visitar los diversos pueblos bonaerenses. El clima "se pone la diez" para los laburantes que buscan desconectar de la rutina.

Hacia la tarde del feriado, se prevé que la nubosidad vaya en aumento. A pesar de este cambio en el firmamento, la sensación de bienestar general no se verá opacada durante el día.

La probabilidad de lluvias es bajísima, aunque no se descartan chaparrones aislados hacia la noche.

El regreso del frío: cuándo sacar la campera

La inestabilidad térmica reveló que el viernes será el punto más alto del termómetro. El sábado 2 de mayo, el clima acorralará nuevamente a los porteños con un descenso marcado.

Con vientos moderados, la mínima se ubicará en los 10 grados y la máxima no superará los 18 grados. El regreso de la vestimenta abrigada será obligatorio para transitar la ciudad.

La verdadera helada matinal se registrará el domingo 3 de mayo. El mercurio tocará su piso semanal con apenas 7 grados de mínima, disparando alertas para quienes circulen temprano.

El regreso de la vestimenta abrigada será obligatorio para transitar la ciudad.

Pronóstico extendido para el inicio de la semana

Pese al frío intenso del domingo, el cielo algo nublado permitirá que la tarde alcance los 18 grados. Durante el lunes 4 de mayo, el ambiente marcará una leve recuperación.

El lunes se presentará con una máxima de 22 grados y cielo cubierto.

Para el martes 5 , el tiempo se mantendrá estable con una mínima de 13 grados .

Dicha configuración anticipa la transición definitiva hacia la temporada invernal.

Finalmente, el miércoles 6 de mayo el cielo revelará una leve inestabilidad. El SMN denunció una caída brusca en la máxima, que apenas alcanzará los 16 grados con un 10% de chances de precipitaciones.

Durante el lunes 4 de mayo, el ambiente marcará una leve recuperación.

Para evitar complicaciones de salud, se recomienda vestirse en capas ante la variabilidad térmica. El asado del viernes está garantizado, pero la estufa volverá a ser protagonista indiscutida desde el domingo.