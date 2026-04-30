Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 30 de abril

Este jueves en la Ciudad y sus alrededores el cielo estará algo nublado. Según informó el SMN, las temperaturas irán entre 8 y 23 grados, con viento del norte.

El viernes, feriado, el cielo estará mayormente nublado. La temperatura mínima será de 15 grados y la máxima de 24 grados. No se esperan lluvias.

El sábado el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 10 grados y una máxima de 18 grados, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora por la noche.