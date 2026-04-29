Se confirmó el pronóstico para el fin de semana largo: con la llegada del frío, ¿vuelven las lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) despejó las dudas sobre cómo seguirá el clima los proximos días: la llegada del aire polar no traerá consigo el regreso de las lluvias al AMBA.

A pesar de la nubosidad variable que se registra en estas horas, las probabilidades de caída de agua se mantienen nulas. La estabilidad predominará durante el inicio de mayo.

Dicho fenómeno permitirá que el desplome térmico sea de carácter seco. El viento del sector oeste impactó con fuerza desde temprano, registrando ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Un 1° de mayo sin paraguas en Buenos Aires





Para el jueves 30 de abril, el organismo anunció un descenso en la mínima que se ubicará en los 10 grados. El cielo alternará nubes y sol, pero sin indicios de inestabilidad.

El viernes 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajador, el clima disparará una recuperación térmica ideal para actividades al aire libre. La máxima escalará hasta los 24 grados.

Dicha tregua del tiempo sorprende a quienes esperaban tormentas para el primer día del mes. El SMN fue tajante: no se esperan fenómenos significativos ni chaparrones en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) despejó las dudas sobre cómo seguirá el clima los proximos días.

El domingo será el punto de quiebre térmico





El ingreso de la masa de aire antártico estalla en las previsiones para el sábado 2 de mayo. Ese día el termómetro bajará a los 18 grados, aunque el cielo permanecerá despejado.

La verdadera helada anunció su llegada para el domingo 3 de mayo. El termómetro marcará una mínima de apenas 8 grados, consolidándose como el registro más bajo del año hasta ahora.

Este descenso reveló que, aunque el frío será penetrante, la falta de humedad evitará las precipitaciones. Se recomienda a los vecinos proteger las plantas ante la ausencia de agua.

La verdadera helada anunció su llegada para el domingo 3 de mayo.

Repunte y estabilidad hacia el lunes y martes





Pasado el domingo, el tiempo frenó su caída. Las marcas volverán a subir levemente hacia el lunes 4 de mayo, con una mínima de 12 y una máxima que trepará hasta los 22 grados.

Para el martes 5 de mayo, el clima promete un escenario similar con un piso de 13 grados y un tope de 23. No se vislumbran cambios significativos en la dirección de las corrientes de aire.

Las marcas volverán a subir levemente hacia el lunes 4 de mayo.

Las condiciones mayormente estables se mantendrán firmes, sin amenazas de tormentas en el horizonte cercano. El AMBA transita así una semana de contrastes térmicos sin rastro de humedad.