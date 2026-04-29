Confirmado: hay alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes en Buenos Aires y seis provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 29 de abril una alerta meteorológica amarilla por fuertes vientos que rige para al menos cinco provincias.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa confirmó que hay una alerta amarilla para el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén.

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en varias regiones del país (Imagen captura).

"En el área de cobertura se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, pudiendo ser superadas localmente, especialmente en regiones de Neuquén", indicó.

Ante esta situación, el SMN brindó algunas recomendaciones como evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser arrastrados, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de estructuras inestables y extremar precauciones al conducir.

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles se espera una jornada con cielo algo a parcialmente nublado y un ambiente frío a templado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 22°C.