Semana fresca y sin lluvias: ¿Cuándo vuelve el frío polar a Buenos Aires?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una seguidilla de jornadas estables en el clima en Buenos Aires, sin precipitaciones y con temperaturas moderadas. El escenario estará marcado por mañanas frescas y tardes agradables.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires se mantendrá sin cambios bruscos, con cielos despejados o parcialmente nublados y sin lluvias en el horizonte.

El martes 28 se presentará con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. La temperatura irá de 10 a 20 grados, en una jornada fresca por la mañana.

El miércoles 29 seguirá con condiciones similares. Se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 23 grados, con cielo algo nublado. Podrían registrarse ráfagas de viento entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El jueves 30 continuará el buen tiempo, con cielo mayormente soleado y temperaturas entre 10 y 22 grados.

El viernes 1 se mantendrá estable, con una mínima de 15 grados y una máxima de 23 grados, bajo cielo parcialmente nublado.

El sábado 2 seguirá en la misma línea, con temperaturas entre 12 y 20 grados y sin precipitaciones.

Así estará el clima en Buenos Aires.

El domingo 3 será el día más fresco del período. La mínima descenderá a 9 grados y la máxima alcanzará los 20 grados, con cielo despejado.

El lunes 4 cerrará la semana con condiciones estables, con temperaturas entre 12 y 17 grados y cielo algo nublado.

De esta manera, el pronóstico del clima en Buenos Aires confirma varios días de estabilidad, con aire fresco y temperaturas agradables, ideales para actividades al aire libre.