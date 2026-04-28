Semana fresca y sin lluvias: ¿Cuándo vuelve el frío polar a Buenos Aires?
El pronóstico anticipa varios días de buen clima, con mañanas frías y tardes templadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una seguidilla de jornadas estables en el clima en Buenos Aires, sin precipitaciones y con temperaturas moderadas. El escenario estará marcado por mañanas frescas y tardes agradables.
Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires se mantendrá sin cambios bruscos, con cielos despejados o parcialmente nublados y sin lluvias en el horizonte.
El martes 28 se presentará con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. La temperatura irá de 10 a 20 grados, en una jornada fresca por la mañana.
El miércoles 29 seguirá con condiciones similares. Se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 23 grados, con cielo algo nublado. Podrían registrarse ráfagas de viento entre 42 y 50 kilómetros por hora.
El jueves 30 continuará el buen tiempo, con cielo mayormente soleado y temperaturas entre 10 y 22 grados.
El viernes 1 se mantendrá estable, con una mínima de 15 grados y una máxima de 23 grados, bajo cielo parcialmente nublado.
El sábado 2 seguirá en la misma línea, con temperaturas entre 12 y 20 grados y sin precipitaciones.
El domingo 3 será el día más fresco del período. La mínima descenderá a 9 grados y la máxima alcanzará los 20 grados, con cielo despejado.
El lunes 4 cerrará la semana con condiciones estables, con temperaturas entre 12 y 17 grados y cielo algo nublado.
De esta manera, el pronóstico del clima en Buenos Aires confirma varios días de estabilidad, con aire fresco y temperaturas agradables, ideales para actividades al aire libre.