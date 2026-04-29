Drástico cambio de clima en AMBA: ¿Cuándo empieza el mayor descenso de temperatura?

Después de días con clima templado y condiciones estables, el panorama comenzará a cambiar de forma gradual en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Con el correr de la semana, el ingreso de aire fresco marcará un descenso térmico que se sentirá con mayor fuerza hacia el domingo y el inicio de la primera semana de mayo.

El ingreso de aire más frío marcará un cambio en el tiempo hacia el fin de semana en el AMBA.

Se viene el día más frío en Buenos Aires: ¿Cuándo baja la temperatura?

El pronóstico extendido anticipa una semana con condiciones mayormente estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque con un cambio progresivo hacia el fin de semana.

De acuerdo a los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, el descenso térmico se hará sentir especialmente el domingo, cuando se registren valores de un dígito.

Mapa del AMBA: así se distribuye el descenso térmico hacia el fin de semana.

Para el miércoles 29 se espera una jornada con una mínima de 12°C y una máxima de 23°C. No se descartan algunas lluvias aisladas en horas de la madrugada, pero el resto del día se presentará con nubosidad variable y mejoras.

El jueves 30 continuará con condiciones similares, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C de mínima y los 22°C de máxima. Será un día estable, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

El viernes 1 se dará un leve ascenso térmico, con marcas que alcanzarán los 24°C de máxima y una mínima de 15°C. Se mantendrá el tiempo agradable, ideal para actividades al aire libre, con vientos leves a moderados y sin cambios bruscos.

Así evolucionan las temperaturas en el AMBA durante los próximos días.

Hacia el sábado 2 de mayo comenzará a notarse un cambio en la masa de aire. Se prevé una baja en las temperaturas, con una mínima de 12°C y una máxima de 18°C. Además, se intensificará el viento, lo que aportará una sensación térmica más fresca durante toda la jornada.

El domingo 3 será el día más frío del período. La mínima descenderá hasta los 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C. Aunque no se esperan lluvias, el ingreso de aire más frío se hará sentir con mayor intensidad, especialmente en las primeras horas del día.

Este cambio responde al avance de una masa de aire más fresca que impactará en toda la región del AMBA. Si bien no se trata de una ola de frío, sí marcará un contraste con las jornadas templadas previas, obligando a retomar abrigos y ajustar las rutinas.

El descenso térmico se hará sentir con más fuerza el domingo, el día más frío de la semana en el AMBA.

Consejos ante el descenso de temperatura

Volver a usar abrigo liviano, especialmente durante la mañana y la noche.

Aprovechar los días templados previos para ventilar ambientes.

Mantenerse hidratado, incluso con temperaturas más bajas.

Prestar atención a los cambios bruscos de temperatura para evitar resfríos.

Tener a mano ropa de media estación para adaptarse fácilmente.

Si hay viento, reforzar abrigo en zonas sensibles como cuello y manos.