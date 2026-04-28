Con la llegada del frío, se disparó el consumo de gas

Ante una suba pronunciada en la demanda de gas por las bajas temperaturas, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dispuso restricciones en el servicio de Gas Natural Comprimido (GNC) y en el sector industrial.

La medida afecta a aquellos usuarios que operan bajo la modalidad de contratos interrumpibles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La decisión se tomó para asegurar la continuidad del servicio para los usuarios prioritarios. Esta categoría incluye a las viviendas residenciales, centros de salud, establecimientos educativos y otras instituciones de carácter esencial.

Las restricciones aplican sobre las bocas de expendio de GNC.

La normativa entró en vigencia este martes a las 6 de la mañana de y se mantendrá por tiempo indeterminado de acuerdo a cómo evolucione la situación climática.

Gas restringido para estaciones de servicio con GNC

El cronograma de cortes se aplica sobre las bocas de expendio de GNC y plantas industriales que poseen contratos sin garantía de flujo continuo. Estos ofrecen un costo menor a cambio de que el suministro pueda ser suspendido ante emergencias del sistema.

En contrapartida, las estaciones de servicio con contratos "firmes" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mantienen la operatividad habitual pese al mayor costo de abastecimiento.

De acuerdo con los datos de Enargas, la demanda de los usuarios prioritarios alcanzó los 41 millones de metros cúbicos diarios. Esta cifra representa un salto respecto a los 32,7 millones de metros cúbicos registrados durante el mismo periodo del año anterior, cuando la temperatura media fue de 18,6°, frente a los 12,5° de 2026.

Según la normativa, la implementación de estas restricciones recae en los responsables de cada estación de servicio. No obstante, el ente regulador establece penalidades económicas severas para quienes infrinjan los límites de carga permitidos.

El incumplimiento de los volúmenes estipulados conlleva multas equivalentes al precio de un litro de nafta súper por cada metro cúbico de gas excedido.

El escenario se complicó más aún tras la demora en el arribo de buques de Gas Natural Licuado que redujo el margen de maniobra de las distribuidoras.

A pesar del incremento productivo en Vaca Muerta, Argentina depende de las importaciones marítimas durante los meses de invierno. Esta necesidad surge de las limitaciones de la infraestructura de transporte, que impide movilizar la totalidad de la producción local hacia los grandes centros de consumo como el AMBA, zona que concentra el 30% de la demanda residencial del país.

El suministro complementario por barco cumple una función crítica para cubrir los picos de demanda estacionales, que en los meses de mayor frío pueden ascender hasta los 100 millones de metros cúbicos diarios.

Las proyecciones para el ciclo invernal 2026 estiman una necesidad de importación de 20 buques de GNL, cifra que representa una reducción respecto a los 27 navíos adquiridos en 2025. Sin embargo, el encarecimiento global del gas registrado desde marzo añade presión.