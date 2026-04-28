El consumo masivo no logra recuperarse: cayó 5,1% en marzo y marcó su peor retroceso en 14 meses

El consumo masivo sigue sin mostrar señales claras de repunte y en marzo retrocedió un 5,1% interanual, lo que representa la mayor caída en 14 meses. En el acumulado del primer trimestre, el descenso fue del 3,1%. Sin embargo, en la comparación mensual se registró una mejora del 6,1%, impulsada por un mayor movimiento en supermercados, mayoristas y autoservicios.

En el último año, la caída fue más pronunciada en los mayoristas (-8,8%), seguidos por supermercados (-7%) y autoservicios independientes (-5,1%). No obstante, en el balance del trimestre estos canales lograron moderar las bajas a 4,5%, 5,4% y 4,4%, respectivamente.

Dentro del canal supermercados, los rubros más afectados fueron los perecederos (-10,6%), las bebidas sin alcohol (-10,4%) y las bebidas con alcohol (-8,5%), mientras que el segmento de alimentación registró una baja del 5,3%.

En los autoservicios independientes, la caída fue aún más fuerte en perecederos (-14,4%) y bebidas sin alcohol (-9,8%), mientras que los alimentos mostraron una leve suba cercana al 1%.

En contraste, el único canal que mantiene una tendencia positiva es el e-commerce, que creció un 34,3% interanual, impulsado por cambios en los hábitos de consumo. Sin embargo, su peso dentro del total sigue siendo bajo y no alcanza a compensar las caídas en los canales tradicionales.

Si se analizan en conjunto supermercados y autoservicios, la contracción del consumo fue aún mayor, con una baja del 6,1% en marzo.

En términos de nivel, el consumo masivo se ubicó en el 89% tomando como base enero de 2023, y quedó 22 puntos porcentuales por debajo de diciembre de ese año, cuando asumió Javier Milei.

Desde la consultora destacaron además que el precio promedio ponderado del consumo masivo tuvo una suba interanual del 20,4%, por debajo del IPC, que en el mismo período alcanzó el 32,6%.

La caída del consumo se explica en gran parte por la pérdida del poder adquisitivo. Los salarios registrados -tanto del sector público como privado- acumularon una baja real del 4,33% entre septiembre y febrero, según datos del INDEC. Desde la asunción de Milei, la pérdida alcanza el 8,87%, con un impacto más fuerte en el sector público (-18,35%), mientras que en el sector privado la caída fue del 3,54%.