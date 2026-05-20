La crisis también golpea al consumo de yerba: "La gente apenas compra la de medio kilo"

El consumo de yerba mate en el país sigue en picada, pese a tratarse de un producto con una presencia central en las familias argentinas.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) informó que en febrero último se despacharon 19,2 millones de kilos al mercado interno, lo que representó una caída del 9% interanual. Esa cifra marcó el volumen más bajo para el segundo mes del año en el último lustro.

Además, consolidó una tendencia de contracción que se arrastra desde mediados de 2025. La retracción se observó en la comparación acumulada ya que, entre julio último y febrero pasado, el consumo interno bajó 7,3%, al pasar de 182,4 millones de kilos a 169,1 millones.

En ese contexto, en el primer bimestre del año desde los hogares se compraron 40,6 millones de kilos, contra 43,1 millones en igual lapso de 2025.

El derrumbe palpado en los almacenes

Por su parte, Gustavo Mellad, dueño de un almacén situado en la localidad bonaerense de El Palomar, confirmó el derrumbe de ventas en el producto, enmarcado en una caída del expendio de todos los artículos del rubro a raíz de la crisis económica del país.

"La caída de la ventas de paquetes de yerba es la misma que la del resto de los productos", lamentó el comerciante en diálogo con cronica.com.ar.

Mellad alertó que "la gente consume mucho menos" debido a la pérdida del poder adquisitivo, al tiempo que sostuvo que "si compra yerba, adquiere las más económica".

La caída de venta de la yerba mate afecta a los almaceneros.

Preguntado sobre si podía ahondar sobre esa tendencia en la adquisición del producto de parte de sus clientes, respondió: "En realidad, se llevan el paquete más chico y, en esa categoría, la más barata".

Aludió así al envoltorio de 500 gramos y subrayó que esa inclinación fue tan fuerte en los últimos meses que, directamente, dejó de pedir a los proveedores el paquete de kilo.

"El paquete de kilo directamente no se vendía. Entonces, dejé de pedirlo. La gente apenas compra la yerba de medio kilo", manifestó el comerciante.

Mellad remarcó que ocurre eso pese a que por estos días "hay una temperatura prácticamente de invierno", estación del año en la que el consumo del producto suele aumentar en línea con el resto de las infusiones calientes.

El comerciante detalló que el precio del paquete de medio kilo está "entre $1.500 y $3.000", según qué marca elija el cliente.

"No se trata de cuánto sale ni del formato. Responde a que la gente no tiene plata. No se vende nada prácticamente", finalizó Mellad.

Por su parte, coincidió con la forzada tendencia de comprar paquetes más chicos Fernando Savore, propietario de un comercio situado en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento, además de vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA) y de la Confederación Nacional del sector.

"Lo que vemos es que el calibre de kilo, que era lo más usual por una cuestión de que los argentinos somos materos, ya mucho no se vende. Se pasó al calibre de medio kilo", dijo Savore a cronica.com.ar.

El comerciante sostuvo que eso ocurre pese a una reducción en el precio del producto.

"La yerba mate hizo un alza de precios en marzo último, pero después empezaron algunas bonificaciones y algunos precios bajaron", señaló.

Por último, explicó cuál sería el motivo de esa reducción en los valores. "Según me comentan, hay mucha producción de yerba mate en donde se cosecha; por ejemplo, en Misiones", cerró Savore.

Por Juan Bernardo Domínguez/X/@juanbjd.