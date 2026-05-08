De las verduras a los fideos: forzada tendencia de consumo producto de la pérdida del poder adquisitivo

La caída del consumo masivo se aceleró en marzo último y el primer trimestre cerró en negativo. Se profundizó en el tercer mes del año con una merma interanual del 5,1%, según un relevamiento de la consultora privada Scentia. Asimismo, ningún canal, a excepción del comercio electrónico, pudo sostener el ritmo de ventas necesario para revertir la tendencia bajista acumulada durante el primer trimestre, que cerró con un descenso del 3,1%.

Eso ocurrió en un contexto en el que la presión inflacionaria no afloja, ya que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 9,4% en el primer trimestre del 2026.

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Además, el poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) cayó 39% entre noviembre de 2023 y marzo de este año, según el informe "Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones" del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA).

Todo eso, en medio de una reducción del trabajo asalariado formal. La desocupación escaló al 7,5% al cierre de 2025, según los últimos datos sobre la materia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En ese contexto, dueños de verdulerías que hablaron con crónica.com.ar este viernes coincidieron en asegurar que tuvieron una caída de ventas de hasta el 50% desde noviembre último.

"El consumo está cada vez más deteriorado. La gente consume lo justo y necesario. No compra para el mes, a diferencia de lo que hacía anteriormente. Compra muy poquito, lo que necesita para el momento. En un 50 % está deteriorado el consumo desde noviembre", sostuvo Carlos Fernández, quien tiene un puesto de venta de hortalizas en el Mercado del Progreso, situado en el barrio porteño de Caballito.

Por su parte, coincidió en el porcentaje de la reducción de los expendios y el mes desde que se agudizó Luis Ariel Mercado, quien también tiene un puesto de verduras, pero en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), ubicado en la localidad bonaerense de Tapiales.

"Noto la crisis económica en el bajón del consumo y eso que es comida; no me quiero ni imaginar lo que ocurre en otros rubros. En el puesto bajó 40% fácil; 50% también", expresó Mercado y, cuando se le dijo que su colega fechó el inicio de la caída abrupta en noviembre pasado, manifestó: "Sí, yo también lo padezco desde fines del año pasado".

El puesto de venta de verduras de Luis Ariel Mercado en el Mercado Central de Buenos Aires (Gentileza Luis Ariel Mercado).

Forzadas tendencias de consumo

Fernández y Mercado coincidieron en detectar tendencias de consumo en sus respectivos clientes forzadas por la pérdida del poder adquisitivo.

"Clientes que venían todas las semanas, ahora vienen cada tanto porque comen otro tipo de comidas más económicas; compran, por ejemplo, un paquete de fideos. No comen tanta verdura", contó Fernández.

El comerciante insistió: "No vienen a comprar tanta verdura ya; se la rebuscan con otros alimentos. La gente busca menús más económicos. No le queda otra que achicarse".

Fernández sostuvo que eso ocurre pese a que, en la actualidad, los precios de las hortalizas están bajos en relación a otras épocas.

"Hay mucha mercadería que no se vende porque hay poco consumo. Se les junta la mercadería a los productores. Por ende, no pueden aumentar el precio. Todavía no llegó la mercadería de invierno y es ahí que sí; cuando viene del norte, sube. Pero ahora la mercadería está barata: el kilo de tomate está a $2.000; el de morrón, a $3.000; el de zapallito; y el de lechuga, a $5.000", dijo.

Este medio detectó que, en un supermercado del barrio porteño de Villa Crespo, un paquete de fideos guiseros tipo tirabuzón de primera marca y por 500 gramos se vendía a $1.979. Incluso, uno de segunda estaba en oferta y se expendía a sólo $699.

Mercado, en su puesto, también notó cambios forzados en sus clientes por la pérdida del poder adquisitivo. "Yo también vendo por bulto y tengo clientes que tienen pizzerías, casas de comidas, rotiserías... Me llevaban tres bolsas y, ahora, me llevan una por semana", señaló.

El comerciante agregó: "Y después viene la gente al por menor. Yo tengo ofertas de papa; por ejemplo, 4 kilos a $3.000 y me piden 2 kilos. La cebolla la tengo en 2 kilos a $2.000 y me piden 1 kilo. La gente, hoy por hoy, no tiene el poder adquisitivo de hace unos años".

Por Juan Bernardo Domínguez/X: @juanbjd.