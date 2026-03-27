Comer un huevo de Pascua se volvió un lujo: de los 20 gramos a $1.600 al gigante de más de un millón

El consumo masivo continúa deprimido. Un sondeo de la consultora privada Scentia detectó que, en febrero último, las ventas cayeron un 6,3% respecto de enero pasado, mientras que el retroceso fue del 3,4% en la evaluación interanual. Se midió así la evolución de los expendios en los supermercados, los autoservicios independientes, los kioscos y las farmacias.

Con el foco puesto en las ventas de huevos de Pascua, cronica.com.ar constató este viernes la retracción del consumo en esos productos de chocolate en diálogo con comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires, además de un recorrido por supermercados de la Capital Federal. Y eso sucede pese a que está encima la Semana Santa, que comenzará el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y finalizará el 5 de abril con la celebración de la Pascua de Resurrección.

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Para ese festejo cristiano, la propuesta gastronómica cuenta con los tentadores huevos de chocolate, al punto de que suelen ser consumidos para ese período por personas de otras religiones y no creyentes. Pero sus altos precios y el deterioro del poder adquisitivo dificultan su acceso para el trabajador promedio.

"Viene más que tranquila la venta de huevos de Pascua. Está bastante complicado, como dicen en todos lados y un poquito peor también. Las ventas están planchadas", sostuvo Andrea Abbruzzese, dueña de una tradicional bombonería ubicada en el centro porteño, que fue fundada en 1941.

La comerciante estimó que hubo una caída interanual de expendios del producto de "entre el 10 y 15%", en el marco de un aumento de precios en el mismo período del 15%, según calculó. "Cuando la gente no tiene plata en el bolsillo, no puede gastar", añadió.

Por su parte, Claudio Páez, dueño de un kiosco del barrio de Almagro, coincidió. "Las ventas siguen mal; no hubo repunte, no hubo mejoría en lo que va de marzo pese al comienzo de clases", lamentó.

Y agregó: "Con las Pascuas, esperamos vender algo. Pero la situación es preocupante y alarmante a la vez. Hay opciones en huevos de chocolate, pero el problema es que no hay ventas, no hay consumo. La gente no tiene dinero en el bolsillo".

Huevos de Pascua rellenos con confites, una clásica opción para compartir.

Todas las presentaciones de los huevos de Pascua con sus respectivos precios

En la recorrida por supermercados de la Capital Federal, cronica.com.ar detectó en un local de propietarios chinos que un huevo de chocolate diminuto con confites, de una marca líder y de 20 gramos, se vendía a $1.600; otro, por 65 gramos, a $5.900; un tercero, de 80 gramos, a $7.600; y un cuarto, por 180 gramos, a $18.600.

Páez, por su lado, contó: "Opté por no traer la marca más reconocida, la de 100 y 150 gramos, porque siempre sucede lo mismo: el distribuidor mayorista, que es el distribuidor oficial, te lo deja a un costo de $18.000, $18.500 y empezaron esta semana los hipermercados con promociones súper agresivas, vendiéndolo por debajo del costo".

El dueño del kiosco de Almagro remarcó que, en esta oportunidad, se proveyó de artículos con "marcas de pymes nacionales, a precios accesibles".

Y añadió: "Por ejemplo, ofrezco un huevo de chocolate de 200 gramos con sorpresa a $12.000 y, llevando dos, a $20.000".

Los huevos de Pascua que se venden en el kiosco del barrio porteño de Almagro (Gentileza Claudio Páez).

A su turno, Abbruzzese detalló los precios de los productos artesanales de su bombonería.

"En huevos de Pascua, tenemos desde un tipo bombón de 7,5 gramos por once unidades, que cuesta la caja $25.400; hasta el de 6 kilos, que está en $1.281.600", señaló. Con este último producto, pueden comer hasta 60 personas, según la estimación de la comerciante.

En el medio, detalló Abbruzzese, están -entre otras- las presentaciones de 100 gramos, a $21.400 por unidad; la de 300 gramos, a $64.200; y una apenas mayor, de 350, que se vende a $74.900.

Por Juan Bernardo Domínguez/X: @juanbjd.



