Sabor amargo: se desploma la producción de huevos de Pascua por el costo récord del cacao y la caída del consumo

El sector chocolatero argentino enfrenta una de sus crisis más agudas a las puertas de Semana Santa.

Los establecimientos productivos confirmaron una retracción de entre el 10% y el 15% en la elaboración de huevos de Pascua, una cifra que enciende las alarmas en las fábricas y evidencia una transformación forzada en las pautas de compra de los ciudadanos.

Este escenario responde a una combinación de factores externos e internos.

Por un lado, el precio internacional del cacao -insumo esencial para la industria- sufrió un alza acelerada que impactó directamente en la estructura de costos de las empresas locales.

Al depender de materia prima importada, los productores vieron cómo se reducía su rentabilidad, lo que los obligó a limitar los volúmenes de fabricación para esta temporada.

Menos demanda y cambios de hábito

Al encarecimiento de la producción se le suma una recepción fría por parte de los consumidores.

En las góndolas de supermercados y mostradores de kioscos ya se percibe una afluencia de compradores mucho menor a la habitual, a pesar de la cercanía de la celebración.

Los especialistas señalan dos motivos principales para este fenómeno:

Pérdida de prioridad: El huevo de Pascua quedó clasificado como un bien no esencial , situándose entre los primeros artículos que los hogares eliminan de su lista de compras al ajustar el presupuesto familiar.

Auge de lo artesanal: Ante los precios en alza, crece la tendencia de la elaboración casera como una variante mucho más accesible para el bolsillo.

Un cierre de temporada incierto

La industria mira con preocupación el próximo domingo de Pascua, fecha que servirá como termómetro definitivo para evaluar el daño real en los niveles de facturación.

Los representantes del sector reconocen que la temporada 2026 se perfila como una de las más complejas de los últimos tiempos, marcada por la doble presión de un cacao costoso y un mercado interno debilitado.

Aunque los fabricantes mantienen la esperanza de una mejora en el mediano plazo, admiten que el panorama actual es sumamente difícil, con un consumidor que elige alternativas económicas o se vuelca a la producción doméstica para mantener la tradición.