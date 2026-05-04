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Lunes, 4 de mayo de 2026

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CLIMA

Confirmado: hay alerta meteorológica nivel amarilla por fuertes vientos en cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó alertas por fuertes ráfagas de viento que afectarán varias zonas del país. Conocé los detalles, en la nota.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 4 de mayo alertas meteorológica amarilla por vientos fuertes para al menos cinco provincias

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa confirmó en las últimas horas que hay una alerta amarilla por vientos para Chubut, Río Negro, Mendoza, Neuquén y San Juan.

Hay alertas amarilla por vientos fuertes en varias zonas del país (Imagen captura).
Hay alertas amarilla por vientos fuertes en varias zonas del país (Imagen captura).

"En el área de cobertura se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 100 km/h", destacó.

Ante esta situación, el SMN realizó algunas recomendaciones como evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos en el exterior. 

Además, señalaron que no deberán refugiarse bajo árboles o carteles y conducir con precaución, hidratarse y proteger las vías respiratorias del polvo, además de no encender fuego.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y un ambiente fresco a templado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 21°C.

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