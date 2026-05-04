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Lunes, 4 de mayo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 4 de mayo

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 21 grados.

Redacción FMQ

Este lunes en la Ciudad y sus alrededores el cielo se presentará parcialmente nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 21 grados.

El martes el cielo estará mayormente nublado, con una mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados.

El miércoles el cielo estará nublado y las temperaturas irán de los 16 a los 24 grados, con viento del noreste y posibles tormentas por la noche.

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