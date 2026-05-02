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Sábado, 2 de mayo de 2026

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Alerta amarilla por fuertes tormentas y posible caída de granizo: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el anuncio rige para las provincias de Formosa y Misiones. Además, el ente advirtió por vientos fuertes en la zona costera de la provincia de Buenos Aires.

Gabriel Arias

Para la jornada de este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en algunas regiones de nuestro país con posible caída de granizo.

Dicho anuncio rige para las provincias de Formosa y Misiones, en tanto, el organismo meteorológico también advirtió por vientos fuertes en la zona costera de la provincia de Buenos Aires.

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Alerta amarilla por tormentas

El área será afectada durante esta tarde por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 50 y 70 mm. También es posible que se registre caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Recomendaciones del SMN:

El ente meteorológico dejó una serie de consejos para tener en cuenta y evitar inconvenientes:

  • Evite salir.
  • No saque la basura y limpie desagües y sumideros.
  • Desconecte los electrodomésticos y corte el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cierre y alejese de puertas y ventanas.
  • Retire o asegure objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si está al aire libre, busque refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta amarilla por viento

En este caso, el área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Recomendaciones del SMN:

  • Evite salir.
  • Retire o asegure objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cierre y alejese de puertas y ventanas.
  • No se refugie debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tenga precaución al conducir.

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