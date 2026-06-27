Llega un frente que traerá 3 días de lluvias, ráfagas de vientos y caída de la temperatura

Tras el paso de una semana que trajo un leve ascenso en la temperatura, se acerca otra que cambiará las condiciones climáticas, debido al ingreso de una nueva masa de aire frío que se hará sentir durante al menos 72 horas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el AMBA será alguna de las zonas alcanzadas por este cambio de tiempo, aunque el sistema también afectará a distintos sectores del centro y este de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia.

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Para este sábado, se prevé un alza de la temperatura, cuando la máxima alcance los 17 grados, pero en la tarde, el panorama cambiará nuevamente.

En tanto, el domingo se espera una jornada inestable, con probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40% durante gran parte del día. La temperatura descenderá con una máxima de 14 grados y una mínima de 9 grados, mientras que el viento aumentará su intensidad. Durante la noche se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h, acompañando el avance del frente frío.

¿Cómo seguirá la semana?

Tras el paso del sistema frontal, el frío volverá a ganar protagonismo, de hecho, el lunes la temperatura mínima caerá hasta los 4°C, con una máxima de apenas 14°C y cielo parcialmente nublado.

Las condiciones se mantendrán sin cambios el martes, con 5°C de mínima y 14°C de máxima, mientras que el miércoles persistirá el ambiente frío, con registros similares. Para el jueves se espera otro descenso de la temperatura máxima, que rondará los 12°C, aunque el tiempo permanecería estable y sin precipitaciones.

Regiones donde llegará el frío

El avance del frente frío no solo impactará sobre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde se esperan lluvias, ráfagas y un descenso térmico desde el domingo, sino también sobre parte de la Patagonia y el centro del país, donde el aire polar ya se hace sentir.

Pronóstico extendido para el AMBA (SMN).

En tanto, el ranking de temperaturas más bajas registrado el viernes pasado fue el siguiente: El Calafate (Santa Cruz) encabezó la lista con 0,2°C, seguido por Río Grande (Tierra del Fuego), con 2°C; Río Gallegos (Santa Cruz), con 2,4°C; Maquinchao (Río Negro), con 3,5°C; Esquel (Chubut), con 3,6°C; Chapelco (Neuquén), con 4,6°C; Ushuaia (Tierra del Fuego), con 4,8°C; San Carlos de Bariloche (Río Negro), con 4,9°C; Mar del Plata (Buenos Aires), con 5,4°C, y Viedma (Río Negro), con 5,8°C.

Estas marcas anticipan el ingreso de una nueva masa de aire frío que, tras el paso del sistema de inestabilidad durante el domingo, provocará un descenso generalizado de las temperaturas en el centro y sur de la Argentina durante los primeros días de la próxima semana.