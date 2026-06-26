Vuelven las lluvias y fuertes ráfagas de viento a Buenos Aires: ¿En qué momento del "finde"?

Después de varios días sin precipitaciones, aunque con temperaturas bajas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el pronóstico indica que este fin de semana regresan las lluvias, acompañadas por fuertes ráfagas de viento.

Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el detalle del clima para los próximos días. Si bien este viernes comenzó fresco y con neblina, se espera una leve mejora de las temperaturas durante el "finde", aunque las condiciones terminarán inestables con chaparrones.

Según el organismo climático, las lluvias llegarían el domingo 28, después del partido de la Selección argentina. Además, se prevén ráfagas de viento que oscilarían entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

A continuación, el detalle día por día para organizar salidas y planificar actividades al aire libre, como entrenamientos, comidas fuera de casa o paseos, según las condiciones del tiempo.

Pronóstico completo del fin de semana en Buenos Aires

Sábado 27

El pronóstico anticipa una jornada con un marcado ascenso de la temperatura en comparación con el frío intenso de este viernes. Será un día fresco, pero más agradable, ideal para organizar actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones en ningún momento.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con temperaturas que irán de los 8 a los 10 grados. El viento será leve, con velocidades entre 7 y 12 kilómetros por hora, rotando del noroeste hacia el norte.

Hacia la tarde se dará el punto más templado del día, con una máxima cercana a los 17 grados. El cielo continuará parcialmente nublado y el viento cambiará hacia el noreste, manteniéndose suave.

Por la noche, las condiciones volverán a refrescar, con una temperatura en torno a los 11 grados y cielo mayormente nublado. El viento será leve y provendrá del sudeste. En este marco, no se esperan ráfagas intensas durante toda la jornada, lo que asegura un sábado estable en términos climáticos.

Clima para el sábado 27 de junio en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Domingo 28

Para esta jornada se prevé un marcado desmejoramiento de las condiciones del tiempo en Buenos Aires, con una jornada inestable y probabilidad de chaparrones durante todo el día. Las chances de precipitaciones se ubican entre el 10 y el 40 por ciento.

En las primeras horas, la temperatura rondará los 9 grados, con viento moderado del sudoeste entre 13 y 22 km/h. El ambiente se mantendrá fresco y con nubosidad variable.

Vuelven las lluvias a Buenos Aires el domingo 28 de junio (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Hacia la tarde y la noche, la temperatura ascenderá levemente hasta los 14 grados, aunque las condiciones se volverán más adversas por el aumento del viento. El sector predominante seguirá siendo el sudoeste, con intensidades constantes de entre 23 y 31 km/h.

Además, se advierte la posibilidad de ráfagas fuertes que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la segunda parte del día, por lo que se recomienda circular con precaución.

El lunes 29, en tanto, se prevé una jornada más estable y sin lluvias en Buenos Aires. Volverá el frío, con una mínima cercana a los 4 grados y una máxima de 14, en un contexto que, pese a las bajas temperaturas, se mantendrá mayormente agradable a lo largo del día.