Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 26 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes en la Ciudad se presentará con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima de 14 grados, con viento del norte.

El sábado la temperatura irá de los 7 a los 17 grados, con cielo algo nublado. El domingo se esperan chaparrones durante toda la jornada, con temperaturas que irán de los 9 a los 14 grados.