Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 26 de junio
La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima de 14 grados, con viento del norte.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes en la Ciudad se presentará con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima de 14 grados, con viento del norte.
El sábado la temperatura irá de los 7 a los 17 grados, con cielo algo nublado. El domingo se esperan chaparrones durante toda la jornada, con temperaturas que irán de los 9 a los 14 grados.