Menú
Radio en vivo
Viernes, 26 de junio de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 26 de junio

La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima de 14 grados, con viento del norte.

Redacción FMQ
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes en la Ciudad se presentará con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima de 14 grados, con viento del norte.

El sábado la temperatura irá de los 7 a los 17 grados, con cielo algo nublado. El domingo se esperan chaparrones durante toda la jornada, con temperaturas que irán de los 9 a los 14 grados.

Esta nota habla de:
1
La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."
POR LA RED

La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."

2
La sexóloga Cecilia Ce se separó del periodista Nacho Levy y asegura que fue víctima de hostigamiento: "Por suerte, pude salir..."
POR LA RED

La sexóloga Cecilia Ce se separó del periodista Nacho Levy y asegura que fue víctima de hostigamiento: "Por suerte, pude salir..."

3
Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena
FARÁNDULA

Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena

4
El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."
FARÁNDULA

El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."

5
El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."
FARÁNDULA

El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."

Últimas noticias de Clima